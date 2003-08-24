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۲ شهریور ۱۳۸۲، ۱۱:۱۹

در نخستين تجربه كارگرداني در عرصه تلويزيون

"مجيد صالحي" با "آشتي كنان" به شبكه سه سيما مي آيد

مجيد صالحي در نخستين تجربه كارگرداني خود، مجموعه تلويزيوني «آشتي كنان» را براي شبكه سه سيما تهيه و توليد كرد.

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"،  اين مجموعه تلويزيوني كه جمعه ها به جاي مجموعه « راز شيوا» پخش خواهد شد، يك اثر طنز آميز است كه محوريت موضوع هاي مطرح شده در آن، مسايل و مشكلات بهداشتي جامعه است.
متن اين مجموعه به وسيله شهاب عباسي، علي اختياري و عليرضا مسعودي به تحرير درآمده است و مهران رسام به عنوان مجري طرح و تهيه كننده در آن فعاليت دارد. اين اثر به مسايلي مانند آلودگي هاي محيطي و صوتي در جامعه، بي توجهي به بهداشت دهان و دندان، مشكلات ناشي از اعتياد و تاثيرات بهداشت محيطي و رواني بر افراد و به تاثيرهاي مثبت اخلاقي و فردي حاصل از ازدواج مي پردازد.
مجيد صالحي در اين باره به خبرنگار "مهر" گفت:  كار طنز به هر شكل سخت است. چون براي خنداندن مردم هم بايد مسايل روز را مطرح كرد و هم به گونه اي آنها را عنوان نمود كه از تازگي برخوردار باشد و كليشه اي و تكراري نباشد. طنز بهداشتي در اين ميان كار سخت تري است به اين جهت كه محدوده فعاليت نويسندگان و ساير عوامل توليد بسيار محدود مي شود و تمامي دست اندر كاران توليد يك اثر مجبور هستند به گونه اي اثر را ارايه كنند كه هم جنبه هاي طنز آميز خود را حفظ كند و هم در راستاي موضوع مورد نظر، حرفي براي گفتن داشته باشد و نيز به صورت پيام مستقيم و نصحيت هم ارايه نشود.
بازيگر مجموعه طنز « كوچه اقاقيا» در ادامه خاطر نشان ساخت:  من سعي كردم به جاي تعدد شخصيت ها و ورود و خروج بيش از اندازه بازيگران به مجموعه، از توانايي هاي نقش پردازان مجموعه استفاده كنم و در هر قسمت به هر يك از آنها تيپ ها و شخصيت هاي متفاوتي را بسپارم. در ضمن، از اين طريق سعي كردم بر جلوه هاي بصري كار بيافزايم و شخصيت هاي ارايه شده را مشخص تر و پويا تر به تصوير بكشم.
در مجموعه تلويزيوني « آشتي كنان» كه در قالب 36 قسمت 45 دقيقه اي ارايه خواهد شد، نصرالله رادش، محمدرضا هدايتي، علي سليماني، فرهاد پور گرجاني، نگار فروزنده و نادر سليماني فر به ايفاي نقش ها مي پردازند.  

 

کد مطلب 19246

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