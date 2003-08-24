"مجيد صالحي" با "آشتي كنان" به شبكه سه سيما مي آيد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، اين مجموعه تلويزيوني كه جمعه ها به جاي مجموعه « راز شيوا» پخش خواهد شد، يك اثر طنز آميز است كه محوريت موضوع هاي مطرح شده در آن، مسايل و مشكلات بهداشتي جامعه است.

متن اين مجموعه به وسيله شهاب عباسي، علي اختياري و عليرضا مسعودي به تحرير درآمده است و مهران رسام به عنوان مجري طرح و تهيه كننده در آن فعاليت دارد. اين اثر به مسايلي مانند آلودگي هاي محيطي و صوتي در جامعه، بي توجهي به بهداشت دهان و دندان، مشكلات ناشي از اعتياد و تاثيرات بهداشت محيطي و رواني بر افراد و به تاثيرهاي مثبت اخلاقي و فردي حاصل از ازدواج مي پردازد.

مجيد صالحي در اين باره به خبرنگار "مهر" گفت: كار طنز به هر شكل سخت است. چون براي خنداندن مردم هم بايد مسايل روز را مطرح كرد و هم به گونه اي آنها را عنوان نمود كه از تازگي برخوردار باشد و كليشه اي و تكراري نباشد. طنز بهداشتي در اين ميان كار سخت تري است به اين جهت كه محدوده فعاليت نويسندگان و ساير عوامل توليد بسيار محدود مي شود و تمامي دست اندر كاران توليد يك اثر مجبور هستند به گونه اي اثر را ارايه كنند كه هم جنبه هاي طنز آميز خود را حفظ كند و هم در راستاي موضوع مورد نظر، حرفي براي گفتن داشته باشد و نيز به صورت پيام مستقيم و نصحيت هم ارايه نشود.

بازيگر مجموعه طنز « كوچه اقاقيا» در ادامه خاطر نشان ساخت: من سعي كردم به جاي تعدد شخصيت ها و ورود و خروج بيش از اندازه بازيگران به مجموعه، از توانايي هاي نقش پردازان مجموعه استفاده كنم و در هر قسمت به هر يك از آنها تيپ ها و شخصيت هاي متفاوتي را بسپارم. در ضمن، از اين طريق سعي كردم بر جلوه هاي بصري كار بيافزايم و شخصيت هاي ارايه شده را مشخص تر و پويا تر به تصوير بكشم.

در مجموعه تلويزيوني « آشتي كنان» كه در قالب 36 قسمت 45 دقيقه اي ارايه خواهد شد، نصرالله رادش، محمدرضا هدايتي، علي سليماني، فرهاد پور گرجاني، نگار فروزنده و نادر سليماني فر به ايفاي نقش ها مي پردازند.