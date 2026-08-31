به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ویراستی به تبیین قرآنی قصاص پرداخت و نوشت: میگویند خونخواهی مخصوص خداست و به ما ربطی ندارد! این تقریر از کسانی که ذرهای با اسلام آشنا هستند؛ تأسفبار است! همان خدایی که حیات را در قصاص میداند، در قرآن به ما امر فرمود: «قاتِلوهُم یُعَذِّبهُمُ اللّهُ بِأَیدیکُم» با آنان بجنگید! تا خدا به دست شما عذابشان کند و خوار و سرکوبشان سازد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نوشت: میگویند خونخواهی مخصوص خداست و به ما ربطی ندارد! این تقریر از کسانی که ذرهای با اسلام آشنا هستند؛ تأسفبار است.
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