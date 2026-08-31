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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

حجت‌الاسلام قمی: آنها که معتقدند قصاص مخصوص خداست با اسلام آشنا نیستند

حجت‌الاسلام قمی: آنها که معتقدند قصاص مخصوص خداست با اسلام آشنا نیستند

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نوشت: می‌گویند خونخواهی مخصوص خداست و به ما ربطی ندارد! این تقریر از کسانی که ذره‌ای با اسلام آشنا هستند؛ تأسف‌بار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ویراستی به تبیین قرآنی قصاص پرداخت و نوشت: می‌گویند خونخواهی مخصوص خداست و به ما ربطی ندارد! این تقریر از کسانی که ذره‌ای با اسلام آشنا هستند؛ تأسف‌بار است! همان خدایی که حیات را در قصاص می‌داند، در قرآن به ما امر فرمود: «قاتِلوهُم یُعَذِّبهُمُ اللّهُ بِأَیدیکُم» با آنان بجنگید! تا خدا به دست شما عذابشان کند و خوار و سرکوبشان سازد.

کد مطلب 6933379
سیده فاطمه سادات کیایی

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