کاردانی: نرخ سرویس مدارس بندرعباس ۴۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امید کاردانی عصر دوشنبه در خصوص سرویس مدارس و هزینههای آن، اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمتها و تورم تلاش کردیم هزینه دریافتی شرکتها از خانوادهها افزایش زیادی نسبت به سال گذشته نداشته باشد.
وی افزود: افزایش تعیین شده حدود ۴۰ درصد است که به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و تصویب شده و امیدواریم ابلاغ و اجرایی شود.
تشدید نظارت بر سرویس مدارس
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس یکی از دغدغههای امسال را نظارت بر عملکرد شرکتها عنوان کرد و گفت: با هماهنگی مجموعه آموزش و پرورش نظارت بر عملکرد شرکتها امسال با جدیت بیشتری توسط بازرسان سازمان حملونقل انجام خواهد شد.
کاردانی بیان کرد: امسال فهرست کلیه مدارس و مدیران را از مجموعه آموزش و پرورش دریافت کردهایم و امیدواریم با این هماهنگی نظارت مناسبتری بر سرویس مدارس انجام شود.
وی ادامه داد: نرخ سرویس مدارس بر اساس مسافتهای سه تا ۶ کیلومتر ۶ تا ۹ کیلومتر و ۹ تا ۱۲ کیلومتر تعیین شده و شرکتهایی که در فراخوان شرکت کردهاند، بر اساس تفاهمنامه و تعهدات منعقد شده موظف به رعایت نرخهای تعیین شده هستند.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس، تأکید کرد: در صورت مشاهده تخلف از سوی شرکتها قطعا برخورد خواهد شد و شرکت جایگزین معرفی میشود.
پیشبینی دو جایگاه سوخت برای تاکسیها و سرویس مدارس
کاردانی از پیشبینی دو جایگاه سوخت برای تاکسیها و سرویسهای مدارس خبر داد و گفت: با هماهنگی شرکت پالایش دو جایگاه برای سوختگیری تاکسیها و سرویسهای مدارس پیشبینی کردهایم تا در این ایام با مشکل مواجه نشوند.
وی افزود: با هماهنگی شورای شهر تلاش کردیم افزایش هزینه سرویس مدارس زیاد نباشد، چرا که با محاسبه نرخ تورم حداقل باید ۸۰ تا ۸۵ درصد نسبت به نرخ سال گذشته افزایش اعمال میشد، اما تلاش کردیم این نرخ کنترل شود.
امکان تقسیط هزینه سرویس مدارس
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس، گفت: ابلاغیهای نیز برای شرکتها داشتهایم تا حداکثر همکاری را با خانوادهها داشته باشند و خانوادههایی که توان پرداخت هزینه سرویس را ندارند، بتوانند هزینه خود را در اقساط بلندمدت پرداخت کنند.
کاردانی با اشاره به تقویت حوزه نظارت و بازرسی، اظهار کرد: موضوع نظارت بر تعداد سرنشینان نیز با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی دنبال میشود و در صورت مشاهده تخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود: مسئولان شرکتهای سرویس مدارس نیز در این زمینه توجیه شدهاند تا مشکلی در خصوص تعداد سرنشینان خودروها ایجاد نشود.
پیشبینی اتوبوس و ون برای دانشآموزان
کاردانی با اشاره به پیشبینی استفاده از حملونقل عمومی برای دانشآموزان در برخی نقاط شهر، گفت: در نقاطی مانند شهرک پیامبر اعظم که امکان تعریف سرویس اتوبوس وجود دارد، اتوبوس و خطوط مربوطه پیشبینی شده تا دانشآموزان بتوانند از حملونقل عمومی استفاده کنند.
وی ادامه داد: اگر احساس کنیم خطوط دیگری نیز به اتوبوس یا ون نیاز دارند، این ظرفیت وجود دارد و موضوع بررسی و اجرایی خواهد شد.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس درباره نرخ تاکسیها نیز بیان کرد: سال گذشته افزایش قیمت تاکسی نداشتیم و نرخ فعلی در واقع همان نرخ دو سال پیش است.
کاردانی افزود: با توجه به اینکه دو سال است افزایش قیمت تاکسی نداشتهایم، شاید نتوانیم در این زمینه افزایش دیگری اعمال کنیم، اما در حوزه اتوبوس و ون که در اختیار سازمان است، میتوان خدمات ویژهای برای جامعه دانشآموزی پیشبینی کرد.
اتوبوسها دو ماه رایگان میشوند
وی از برنامه راهاندازی بلیتکارت خبر داد و گفت: در یک ماه آینده برنامه راهاندازی بلیتکارت را داریم و پیشبینی شده است که پس از راهاندازی این کارت اتوبوسها حداکثر به مدت دو ماه به صورت رایگان به شهروندان خدمات ارائه کنند.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس از خانوادهها و شهروندان خواست در سامانه سپند ثبتنام کنند و افزود: درخواست ما از همه شهروندان و خانوادههای محترم این است که حتماً ثبتنام خود را در سامانه سپند انجام دهند تا بتوانیم خدمات بهتر و شایستهتری ارائه کنیم.
افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی
کاردانی همچنین از افزایش ناوگان اتوبوسرانی بندرعباس در ماههای آینده خبر داد و گفت: با دستور شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر بندرعباس در ماههای آینده افزایش ناوگان اتوبوسرانی را خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: پیشبینی شده است تعداد اتوبوسهای فعال حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند تا بتوانیم خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهیم.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس، تأکید کرد: راهاندازی سامانه بلیتکارت نیز میتواند به ارائه خدمات بهتر به شهروندان و دانشآموزان کمک کند و تمام دغدغه مجموعه سازمان حملونقل و شهرداری این است که حملونقل عمومی توسعه پیدا کرده و خدمات بهتری به مردم شریف شهر بندرعباس ارائه شود.
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