پیروزی منچسترسیتی و ویگان/ چلسی به دور پنجم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در دور پنجم رقابتهای جام حذفی تیم فوتبال منچسترسیتی در حضور نزدیک به 47 هزار تماشاگر ورزشگاه اتحاد موفق شد با نتیجه پرگل 4 بر صفر لیدزیونایتد را از پیش رو بردارد. در این دیدار "کولو توره" (5)، "سرخیو آگوئرو" (15، پنالتی، 74) و "کارلوس توز" (52) برای منچسترسیتی گلزنی کردند. ویگان نیز موفق شد با نتیجه 4 بر یک در زمین هادرسفیلد به برتری برسد.

اما از دور چهارم این رقابتها تیم فوتبال چلسی موفق شد در حضور بیش از 40 هزار تماشاگر ورزشگاه استمفوردبریج با نتیجه 4 بر صفر برنتفورد را شکست دهد و به دور پنجم راه پیدا کند. در این دیدار "خوان ماتا" (54)، "اسکار" (68)، "فرانک لمپارد" (71) و "جان تری" (81) برای شاگردان رافا بنیتز گلزنی کردند.

رقابتهای دور پنجم جام حذفی انگلیس امشب با برگزاری دیدار تیم های منچستریونایتد و ردینگ به پایان می رسد.