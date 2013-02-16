آرسنال از جام حذفی انگلیس کنار رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در مهمترین دیدار شنبه شب تیم فوتبال آرسنال در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر ورزشگاه امیریتس با نتیجه یک بر صفر مغلوب بلکبرن شد.

"کالین کاظم ریچاردز" مهاجم بلکبرن تک گل این بازی را در دقیقه 72 وارد آرسنال کرد تا توپچی ها وداعی تلخ با جام حذفی این فصل داشته باشند.

در دیگر دیدار شنبه شب تیم لیگ برتری اورتون با نتیجه 2-2 در خانه الدهام متوقف شد. در این بازی "ویکتور آنیکبه" (24) و "فیل جاگیلکا" (48) و "جوردان اوتیبا" (13) و "مت اسمیث" (3+90) برای الدهام گلزنی کردند.

نتایج کامل رقابتهای شنبه شب به شرح زیر است:

* لوتون تاون صفر – میلوال 3

* آرسنال صفر – بلکبرن یک

* میلتون کینس یک – بارنزلی 3

* الدهام 2 – اورتون 2

رقابتهای دور پنجم جام حذفی یکشنبه شب با برگزاری دو دیدار دیگر پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* منچسترسیتی - لیدزیونایتد

* هادرسفیلد - ویگان



همچنین از دور چهارم رقابتها نیز یکشنبه شب چلسی در استمفوردبریج میزبان برنتفورد خواهد بود.