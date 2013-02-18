صادرات 130 تن میگوی پرورشی گمیشان به اروپا و آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، نمايشگاه پوستر «جاذبه» در نگارخانه موسسه فرهنگي ميرداماد برگزار مي‌شود و در اين نمايشگاه آثار دانشجويان كارگاه پوستر صالح زنگانه، گرافيست و مدرس مراكز آموزش عالي استان به نمايش درخواهد آمد.

نمايشگاه پوستر جاذبه سوم اسفند، ساعت 16 گشايش مي‌يابد و تا پنجشنبه 10 اسفند ادامه خواهد داشت و ساعات بازديد از نمايشگاه صبح‌ها ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهرها 16 تا 19 خواهد بود.

نگارخانه موسسه فرهنگي ميرداماد، در ميدان مفتح (پمپ بنزين)، بلوار مفتح قرار دارد. يادآور مي‌شود اين نمايشگاه با مشاركت موسسه فرهنگي ميرداماد، سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري گرگان و شركت اهالي امروز فرهنگ برگزار مي‌شود.

صادرات 130 تن میگوی پرورشی گمیشان به کشورهای اروپایی و آسیایی

مدیرکل شیلات گلستان از صادرات 130 تن میگوی پرورشی گمیشان به کشورهای اروپایی و آسیایی خبر داد.

علی اکبر پاسندی گفت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تولیدکنندگان گلستانی موفق به تولید 171 تن میگوی وانامی شدند، که 130 تن آن به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر شده و 41 تن برای مصارف داخلی وارد بازار شده است.

به گفته وی، میگوی صادراتی گمیشان از طریق استان های هرمزگان و بندرعباس به کشورهای امارات عربی، ویتنام و لبنان صادر می شود.

مدیرکل شیلات گلستان با بیان اینکه هر کیلو میگو 6 تا 7 دلار قیمت گذاری شده است، گفت: ارزش صادراتی میگوی گمیشان 800 هزار دلار است و در سال آینده میزان تولید میگو در استان به500 تن می رسد که از این مقدار 80 درصد برای صادرات و 20 درصد برای مصرف داخلی عرضه خواهد شد.

مسابقات فوتسال ادارات آب گلستان

یکدوره مسابقات فوتسال در سالن ورزشی شرکت آب منطقه ای گلستان بین امورات، معاونت ها و شرکت های تابعه برگزار شد.

این مسابقات در دو گروه 3 تیمی برگزار گردید که در پایان مسابقات دو تیم شرکت تعاونی کوثر زلال گلستان و تیم نقلیه و خدمات شرکت آب منطقه ای گلستان به بازی فینال راه یافتند.

در بازی پایانی نیز تیم شرکت تعاونی کوثر زلال گلستان با نتیجه 6 بر 3 به قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافته و تیم نقلیه و خدمات به نایب قهرمانی رسید.