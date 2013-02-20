مردم مبلغ فیلم فجر در کرمانشاه بودند/ جشنواره ای که در استان تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محمد آفتابی در مراسم اختتامیه فیلم فجر که در محل تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد ضمن تبریک میلاد امام حسن عسگری (ع) گفت: جشنواره فیلم فجر با وجود اینکه برای اولین بار بود که در کرمانشاه برگزار می شد توانست به خوبی جای خود را باز کند.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات زیادی برای مراسم اختتامیه این جشنواره نشده بود گفت: ما تنها 5 بنر در سطح شهر داشتیم و هیچ تبلیغات دیگری از نوع تیزر تلویزیونی و... نداشتیم اما حضور پرشور مردم در این مراسم نشان می دهد که مردم خود مبلغ این جشنواره بوده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه برگزاری این جشنواره در کرمانشاه را مرهون حمایت مسئولین دست اندرکار و زمینه ساز برگزاری آن اعم از استاندار کرمانشاه به خاطر بازسازی سینما آزادی و تاحدی تعمیر سینما فرهنگ دانست.

حجت السلام آفتابی در بخش دیگر سخنانس از ویژگی فیلم و تاثیرات شگرف آن بر مخاطب مطالبی را عنوان کرد.

وی نقش و تفکر مردم را در ساخت تولیدات موفق بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: نقش مردم باید زمینه ساز تفکر کارگردانان و فیلمسازان قرار گیرد و باید از این ظرفیت که تفکرات . نگاه مردم است در تولید فیلم ها بهر گرفته شده تا نتیجه آن اثاری باشد که مردم با تمام وجود پذیرای آن باشند.

وی افزود: مردم خواهان فیلم هایی هستند که به نگاه مردم نزدیک باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه از جشنواره فیلم فجر به عنوان ابزاری برای شناساندن فیلم ایران و تفکرات نهفته در آن به جهان یاد کرد.

وی توجه و بهره گیری فیلم سازان به مباحث دینی و پیاده کردن آن در تنه اصلی فیلم را از مهترین ویژگی هایی دانست که باید در فیلم های ایرانی اسلامی گنجانده شود.

آفتابی در پایان از تمام دست اندرکاران در برگزاری این جشنواره در کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد.