به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این فیلم داستان زندگی بروس لی را بیان می کند و کریستوفر ویلکینسون و استفن ریول در حال نوشتن فیلمنامه آن با نام "تولد اژدها" هستند.

این فیلم الهام گرفته از زندگی واقعی لی و برمبنای دوئل او با "ونگ جک من" استاد کونگ فوی چین نوشته می شود. این مبارزه در سال 1965 در سان فرانسیسکو و در دوره ای که محله چینی های این شهر زیر کنترل هنگ کنگی ها بود، روی داد.

نویسندگان این فیلمنامه برای نوشتن آن از رویدادهای واقعی و با الهام از حرکات رزمی بروس لی استفاده می کنند و داستان فیلم را در حالی که وونگ و لی با هم یکی شده و در حال تعقیب ومبارزه با گانگسترهای محله چینی ها هستند، می نویسند.

ویلکینسون و ریول بیش از همه برای خلق آثار زندگینامه‌ای شهرت دارند و فیلمنامه "نیکسون" را که سال 1995 به کارگردانی اولیور استون ساخته شد، نوشته‌اند. این فیلمنامه جایزه اسکار فیلمنامه غیراقتباسی را دریافت کرد.

فیلم "علی" با تمرکز بر زندگی محمدعلی کلی نیز در سال 2001 به کارگردانی مایکل‌مان ساخته شد. آنها فیلمنامه "مرکوی" را نیز با همکاری یکدیگر نوشته‌اند که درباره زندگی فردی مرکوری است و در آن ساشا بارون کوهن در نقش این آهنگساز و خواننده بازی می‌کند.

بروس لی سال ‌1973 درگذشت و امسال چهلمین سالمرگ وی است.