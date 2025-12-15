به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی توفیقی مدیر روابط عمومی رادیو معارف شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تسهیلات زائران ویژه ایام نیمه شعبان، با اشاره به جایگاه این شبکه در میان ۱۳ شبکه ملی معاونت صدای جمهوری اسلامی گفت: رادیو معارف به‌طور میانگین میزبان بیش از یک و نیم میلیون شنونده متدین و علاقه‌مند به اهل بیت در سراسر کشور است و این ظرفیت بی‌بدیل می‌تواند در خدمت به زائران و ارادتمندان امام زمان (عج) مورد استفاده قرار گیرد.



وی افزود: حضور رادیو معارف در برنامه‌های نیمه شعبان می‌تواند با تولید و انتشار اخبار مرتبط با زائران، مسیرهای دسترسی، برنامه‌های فرهنگی و خدمات شهری، تجربه معنوی و رضایت زائران را ارتقا دهد و موجب خدمت به مسجد مقدس جمکران شود.



توفیقی گفت: این شبکه توانایی تولید برنامه‌های تخصصی مانند برنامه‌های هفتگی «تا جمعه ظهور» و بخش «پیام حرم» را دارد که می‌توانند محل اطلاع‌رسانی رویدادهای نیمه شعبان و فعالیت‌های مواکب باشند و با هماهنگی مسئولان ستاد، این فرصت را در سطح ملی توسعه داد.



وی تأکید کرد: سال‌های گذشته تجربه مشارکت رادیو معارف با ستاد تسهیلات زائران موفق بوده و پیشنهاد می‌شود امسال علاوه بر توسعه برنامه‌های رادیویی، از ظرفیت شبکه‌های تلویزیونی و اپلیکیشن‌ها برای اطلاع‌رسانی و آموزش زائران استفاده شود.



توفیقی افزود: با بهره‌گیری از توان رسانه‌ای رادیو، می‌توان زائران و ارادتمندان را در مسیرهای مختلف از شهرهای اطراف تا قم راهنمایی کرد و خدمات مواکب را به اطلاع آنان رساند تا تجربه معنوی، اجتماعی و فرهنگی بهینه ایجاد شود.



وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد شده است تا ایجاد شبکه رادیویی ویژه انتظار و پوشش اخبار و فعالیت‌های مهدوی در ایام نیمه شعبان مورد توجه قرار گیرد، به طوری که این اقدامات صرفاً محدود به حضور زائران در قم نباشد و ارادت به حضرت حجت را در سطح ملی ترویج دهد.



مدیر روابط عمومی رادیو معارف تصریح کرد: اطلاع‌رسانی دقیق، تولید محتوای خبری و برنامه‌سازی منظم می‌تواند زائران را از سردرگمی نجات دهد، رضایت آنان را افزایش دهد و به تقویت روحیه معنوی و فرهنگی ایام شعبانیه کمک کند.



وی در پایان گفت: مشارکت فعال رسانه‌های ملی و رادیو معارف در کنار کمیته‌های مختلف ستاد، ظرفیت عظیمی برای ارائه خدمات شایسته، پوشش رسانه‌ای کامل و تقویت فرهنگ انتظار و جامعه مهدوی در قم ایجاد می‌کند و امیدواریم این اقدامات به تجربه‌ای موفق برای زائران و ارادتمندان تبدیل شود.