به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی لیگ کشتی آزاد در شرایطی که صعود استقلال با پیروزی برابر خیبر خرم آباد به مرحله فینال قطعی شده بود و همه منتظر مسابقه دوم بودند، جایی که بانک شهر باید به مصاف تیم ستارگان پاس ساری می‌رفت اما تیم ستارگان به دلیل عدم حضور علی مؤمنی ملی‌پوش کشتی آزاد در این مسابقات از حضور در لیگ انصراف داد. موضوعی که با واکنش سازمان لیگ و فدراسیون کشتی همراه بود و حتی علیرضا دبیر اعلام کرد که به دلیل عدم حضور ستارگان پاس ساری با این تیم برخورد خواهد شد.

البته مرتضی قربانی روز جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر مدعی شده بود که لابی غلامرضا محمدی و پژمان درستکار باعث شد کشتی‌گیر ما فراری شود و به همین خاطر چاره‌ای جز انصراف از لیگ نداشتیم. پیش از مسابقه غلامرضا محمدی سرمربی تیم خیبر تماس گرفت و او هم گوشی را به آرش مرادی مربی علی مؤمنی داد و درستکار به مرادی گفت مؤمنی حق کشتی گرفتن ندارد و اگر این کار را انجام بدهد باید یک و نیم میلیارد تومان پولی را که از فدراسیون گرفته بازگرداند. چند دقیقه پس از این تماس، کشتی‌گیر و مربی فرار کردند و ما دیدیم کشتی‌گیر ما در رختکن نیست. حتی زمانی که گوینده سالن اسم او را اعلام کرد در سالن حضور نداشت. وقتی کشتی‌گیر در سالن نیست ما چه کاری می‌توانستیم بکنیم؟ بهتر است یک بار این اتفاق بیافتد که سرمربی تیم ملی و دیگر مربیان چنین لابی نکنند و زحمات اسپانسرها و باشگاه‌ها را از بین نبرند.

از درستکار، محمدی و سازمان لیگ شکایت کردیم

حالا پس از اینکه علیرضا دبیر عنوان کرد که تیم ستارگان پاس ساری به دلیل عدم حضور در لیگ حتماً با محرومیت مواجه خواهد شد، مرتضی قربانی سرمربی تیم ستارگان پاس ساری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ما هم از آقایان پژمان درستکار، غلامرضا محمدی و حمید یاری شکایت خودمان را به فدراسیون اعلام کردیم و هیچ شکایتی از علی مؤمنی نداریم، چون درستکار چند دقیقه مانده به شروع مسابقه به مربی کشتی‌گیر ما زنگ زد و در نهایت علی مؤمنی هم سالن مسابقه را ترک کرد و رفت.

درستکار برای منافع خودش در لیگ دخالت کرد

سرمربی تیم ستارگان پاس ساری تأکید کرد: این موضوع تنها فقط به خاطر دخالت غیرقانونی آقای سرمربی تیم ملی اتفاق افتاد. از لحاظ قانونی حضور علی مؤمنی در لیگ کشتی هیچ منعی نداشت و حتی سازمان لیگ هم از حضور علی مؤمنی در تیم ما جلوگیری نکرد. وزن کشی انجام شد و اسم علی مؤمنی هم در ترکیب تیم ما بود و بلندگوی سالن هم اسم او را اعلام کرد. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون هم در مصاحبه‌اش به صراحت اعلام کرد وقتی وزن کشی انجام شد باید کشتی می‌گرفت. این موضوع صرفاً به خاطر تماس تلفنی پژمان درستکار به حاشیه کشیده شد و اصلاً هم برای منافع فدراسیون و کشتی‌گیر نبود و تنها برای منافع تیم خیبر خرم آباد بود. سند و مدرک آن هم وجود داشت و فیلم تماس تلفنی پژمان درستکار هم وجود دارد و در فضای مجازی منتشر شده و هیچکس نمی‌تواند آن را کتمان کند.

هیچ منعی برای قرارداد با علی مؤمنی نداشتیم

قربانی در پاسخ به این سوال که علی مؤمنی با علم به اینکه فدراسیون از او خواسته به خاطر پولی که دریافت کرده در لیگ کشتی نکند اما با تیم شما قرارداد بسته، در این شرایط او هم مقصر است، عنوان کرد: ارتباطی که بین فدراسیون و ملی‌پوش وجود دارد یا توافقی که صورت گرفته به ما ارتباطی ندارد. ما یک باشگاه شرکت کننده در لیگ برتر هستیم که براساس دستورالعمل و بخشنامه‌های صادر شده جلو می‌رویم. همانطور که به باشگاه‌ها اعلام می‌کنند برای حضور در لیگ دو ملی‌پوش نمی‌توانید بیشتر جذب کنید یا تنها حق استفاده از سه کشتی‌گیر خارجی را دارید و ما از این قوانین سرپیچی نمی‌کنیم. این موضوع هم باید طبق قانون پیش برود. وقتی ما دیدیم هیچ منعی برای جذب این کشتی‌گیر وجود ندارد اقدام به جذب او کردیم اما به خاطر حاشیه‌ای که به وجود آمده بود مجدداً از سازمان لیگ استعلام گرفتیم.

سازمان لیگ برای جذب مؤمنی به ما تأییدیه داده بود

وی گفت: دبیر سازمان لیگ کشتی به ما تأییدیه داد و ما هیچ منع قانونی برای جذب علی مؤمنی نداشتیم. سازمان لیگ برای جذب این کشتی‌گیر به ما تأییدیه داد. اگر چنین توافقی با ملی‌پوشان شده بود باید فدراسیون کشتی آن را به اطلاع سازمان لیگ می‌رساند تا جلوی ثبت قرارداد ما با این ملی‌پوش گرفته شود. وقتی سازمان لیگ از این توافق بی‌خبر بوده ما چطور مطلع می‌شدیم؟ ضمن اینکه مگر می‌شود عدم اطلاع از این موضوع سازمان مربوطه را مبرا کند؟ به هر حال سازمان لیگ در این ماجرا مقصر است. من از رئیس سازمان لیگ سوال دارم و مایلم که به آن جواب بدهد که آیا علی مؤمنی می‌توانست کشتی بگیرد یا خیر؟ آنها قبل از مسابقه که به ما چیزی اعلام نکردند، در روز مسابقه هم که نام او از بلندگو اعلام شد. اصلاً موضوع این نبود که مؤمنی نمی‌تواند کشتی بگیرد.

تماس درستکار چه دستاوردی برای کشتی داشت؟

قربانی عنوان کرد: ناراحتی من این است که مؤمنی منعی برای حضور در لیگ که نداشت، چرا سرمربی تیم ملی به کمک غلامرضا محمدی که مدیر فنی تیم خیبر است مانع حضور این کشتی‌گیر شدند؟ احسان درستکار که برادر پژمان درستکار است، در تیم خیبر خرم آباد است. این موضوع را هر کسی بشنود به خوبی می‌فهمد که پژمان درستکار به دنبال حمایت از تیم خیبر خرم آباد است. جدا از اینکه برادر درستکار در تیم خیبر خرم آباد حضور دارد، دوستی او با غلام محمدی را همه می‌دانند. بنابراین با توجه به این شرایط او باید توضیح بدهد که تماس او ۱۰ دقیقه مانده به مسابقه چه دستاوردی برای کشتی دارد؟ چرا اصلاً باید این تماس گرفته شود؟

مگر درستکار مسئول پیگیری مطالبات فدراسیون است؟

سرمربی تیم ستارگان پاس ساری گفت: پژمان درستکار مگر فدراسیون کشتی است که به دنبال حق و حقوق این فدراسیون است. فدراسیون رئیس، دبیر، نایب رئیس و سازمان لیگ دارد. اگر هم در این موضوع فدراسیون متضرر شده است، خود فدراسیون باید پیگیری کند. به پژمان درستکار این موضوع چه ارتباطی دارد که ۱۰ دقیقه مانده به برگزاری مسابقه با کشتی‌گیر تماس می‌گیرد. مگر پژمان درستکار مسئول پیگیری مطالبات فدراسیون کشتی است. این مسائل باید ناراحتی ما شد و به خاطر بی عدالتی صحنه مسابقات را ترک کردیم. اگر قرار باشد با من برخورد کنند، هیچ ایرادی ندارد، من حاضرم قربانی شوم ولی جلوی بی‌عدالتی‌ها گرفته شود که حداقل در آینده سرمربی تیم ملی به خاطر دخالت غیرقانونی و غیر اخلاقی و غیرمنطقی‌اش یک مسابقه را خراب نکند. قطعاً باید بهای آن را بپردازد تا مردم متوجه شوند او به خاطر منافع شخصی خودش نه فدراسیون کشتی دست به چنین کاری زده است.

حواشی از سمت درستکار برای لیگ کشتی به وجود آمد

قربانی در پاسخ به این سوال که آیا تیم ستارگان پاس ساری از علی مؤمنی شکایت می‌کند یا خیر، گفت: علی مؤمنی برای قرارداد با تیم ستارگان از ما سوال کرد. ما هم از فدراسیون و سازمان لیگ پیگیری کردیم و زمانی که مؤمنی متوجه شد که منعی برای قرارداد با تیم ما ندارد خیالش راحت شد و قراردادش را با تیم ما ثبت کرد. بعد از آن در جریان مسابقه درستکار با علی مؤمنی تماس گرفته که شما نمی‌توانید کشتی بگیرد. همه این مسائل از سمت درستکار بوده و فدراسیون و سازمان لیگ نقشی در این ماجرا نداشتند. وقتی خود سازمان لیگ از این توافق خبر نداشته است، ما هم مطلع نبودیم. با این حال ما دور روز مانده به مسابقه موضوع ثبت قرارداد مؤمنی را از سازمان لیگ پیگیری کردیم. از آن‌ها خواستیم اگر مؤمنی برای حضور در لیگ مشکل دارد یک کشتی‌گیر دیگر جایگزین کنیم که مسئولان سازمان لیگ به من گفتند تا غروب صبر کنم. چهارشنبه غروب به من اطلاع دادند که مؤمنی برای حضور در لیگ منعی ندارد و ما این موضوع را با فدراسیون در میان گذاشتیم و آن‌ها هم تأییدیه دادند.

اگر ما برای کشتی مضر هستیم چرا ۷ سال تیمداری کردیم

سرمربی تیم ستارگان پاس ساری عنوان کرد: الان اگر تیم ستارگان پاس ساری تخلف کرده با ما برخورد شود، اما چرا در مورد تخلف آقای درستکار هیچ صحبتی نمی‌کنند؟ چرا آقای دبیر حاضر نیست دخالت سرمربی تیم ملی بزرگسالان و سرمربی تیم جوانان را حتی بررسی کند یا به آن اشاره کند؟ آن وقت رئیس فدراسیون به ما می‌گوید افرادی مثل ما برای کشتی مضر هستند. ما ۷ سال در دوره ریاست علی دبیر در فدراسیون کشتی در لیگ تیمداری کردیم، آیا مضر بودیم؟ اگر ما مضر بودیم چرا در این هفت سال جلوی تیمداری تیم ما را نگرفتید؟ پس این نشان می‌دهد ما ضرری برای کشتی نداشتیم. در حالی که ما امسال دو تیم در لیگ داشتیم، با تیم جوانان و با تیم اصلی شرکت کردیم. آیا مضر بودیم؟ چرا بعد از ۷ سال به این نتیجه رسیدند که ما برای کشتی مضر هستیم؟

برای همیشه از تیمداری در لیگ کناره‌گیری می‌کنم

قربانی عنوان کرد: من در برابر بی عدالتی ایستاده‌ام و تا آخر پای آن هستم. اگر به این موضوع نپردازم در سال‌های آتی هم شاهد این اتفاقات خواهیم بود. رئیس فدراسیون قضاوت یک جانبه می‌کند و این اصلاً درست نیست. او ما را مضر کشتی اعلام می‌کند، ایرادی ندارد من از این به بعد رسماً اعلام می‌کنم از تیمداری و باشگاه داری کناره‌گیری می‌کنم تا دیگر ضرر و زیان نداشته باشم. فکر می‌کنم این تصمیم بهتر باشد. سومی ما در لیگ کشتی محرز بود اما با لابی‌گری به تیم ما ضربه زدند.