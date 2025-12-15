  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

دمای مشهد به زیر صفر می رسد؛بارش برف و باران در خراسان رضوی

دمای مشهد به زیر صفر می رسد؛بارش برف و باران در خراسان رضوی

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوا در روزهای پایانی آذرماه در مشهد مقدس به زیر صفر خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه فرودگاهی مشهد ۷ دهم میلی متر بارش به ثبت رسیده است، تا فردا بارش‌ها به صورت پراکنده در سطح استان ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: از روز چهارشنبه با کاهش محسوس دما، بارش در قالب نقاط استان از جمله مشهد به صورت برف و باران پیش بینی می‌شود، این سامانه بارشی تا روز شنبه در استان فعال خواهد بود.

وی افزود: دمای هوا در روزهای پایانی آذر و شب یلدا به کمتر از ۵ درجه زیر صفر می‌رسد. در حال حاضر دمای هوای مشهد ۳ درجه بالای صفر است و شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا ۴۱ است که بیانگر هوای پاک است.

کد خبر 6689982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • : FR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      32 3
      پاسخ
      اخ جون
    • محمد IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      44 1
      پاسخ
      زیبایی بهارمان از زمستانش پیداست با نسیمهای خنک زمستانی مشخصا که با بارشهای باران وبرفای زیادی مواجه هستیم وامید هست با سیراب کردن زمینها یک بهار عالی وسال پر خیر وبرکتی داشته باشیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها