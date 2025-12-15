دمای مشهد به زیر صفر می رسد؛بارش برف و باران در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه فرودگاهی مشهد ۷ دهم میلی متر بارش به ثبت رسیده است، تا فردا بارش‌ها به صورت پراکنده در سطح استان ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: از روز چهارشنبه با کاهش محسوس دما، بارش در قالب نقاط استان از جمله مشهد به صورت برف و باران پیش بینی می‌شود، این سامانه بارشی تا روز شنبه در استان فعال خواهد بود.

وی افزود: دمای هوا در روزهای پایانی آذر و شب یلدا به کمتر از ۵ درجه زیر صفر می‌رسد. در حال حاضر دمای هوای مشهد ۳ درجه بالای صفر است و شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا ۴۱ است که بیانگر هوای پاک است.

