شکست خانگی پیکان برابر کاله/ متین ورامین مقتدرانه سایپا را برد

به گزارش خبرنگار مهر، دور نخست مرحله پلی‌آف لیگ برتر والیبال عصر امروز چهارشنبه با برگزاری دو بازی در تهران و ورامین پی گرفته شد که طی آن خودروسازان برابر رقبای خود شکست را پذیرا شدند. در خانه والیبال تهران تیم پیکان که دور مقدماتی لیگ برتر را با صدرنشینی به پایان برده بود برابر کاله آمل قرار گرفت که در پایان با نتیجه نزدیک سه بر دو مغلوب شد تا کار برای این تیم در دیدار برگشت دشوارتر شود. شاگردان پیمان اکبری در این بازی ست‌های اول، سوم و پنجم را به ترتیب با نتایج 30 بر 25، 25 بر 21 و 15 بر 12 به مدافع عنوان قهرمانی واگذار کردند و در ست های دوم و چهارم با نتایج 25 بر 19 و 25 بر 17 پیروز شدند. در پایان این دیدار کادر فنی و بازیکنان دو تیم به درگیری لفظی با یکدیگر پرداختند.

اما در ورامین شاگردان مصطفی کارخانه که حمایت سه هزار تماشاگر را پشت سر خود می دیدند شکست سنگینی را بر سایپا تحمیل کردند. متین ورامین در این دیدار در سه ست متوالی به ترتیب با نتایج 25 بر 23، 25 بر 16 و 25 بر 21 برنده شدند. دیدارهای دوم این تیم‌ها روز نهم اسفندماه در شهرهای آمل و کرج برگزار می شود. هر کدام از تیم‌های کاله و متین در صورتی که در دیدار دوم هم برنده شوند حضورشان را در فینال این دوره از مسابقات مسجل می‌کنند.

دیدارهای امروز مرحله پلی آف لیگ برتر به احترام در گذشت سعید هاشمی، بازیکن تیم شهرداری تبریز با یک دقیقه سکوت برگزار شد.