شانس کاله و پیکان برای پیروزی یکسان است/ خاطیان نباید حاشیه امنیت داشته باشند!

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمام تلاش تیم والیبال کاله پیروزی مقابل پیکان در دیدار برگشت برابر این تیم است، ضمن باین مطلب فوق گفت: نمیتوانم بگویم در این بازی چه نتیجهای رقم میخورد اما تلاش میکنیم آنچه که میخواهیم برایمان رقم بخورد چون بهتر است که کار به بازی سوم کشیده نشود.
وی با اشاره به میزبانی کاله در دیدار برگشت برابر پیکان خاطرنشان کرد: البته یکی از شروط لازم برای پیروزی میزبانی است اما شرط کافی نیست. باید در جریان بازی خود را و تواناییهایمان را نشان دهیم تا بتوانیم پیروز شویم زیرا بازی برگشت به مراتب سختتر از دیدار رفت خواهد بود. به هر حال ما به دنبال تمام شدن کار در این بازی هستیم و به همان اندازه هم پیکان برای پیروزی شانس دارد. رقابت در این بازی نزدیکتر دنبال میشود.
سرمربی تیم والیبال کاله آمل با اشاره به حواشی دیدار رفت مقابل پیکان و در پاسخ به این پرسش که "فکر میکنید بازی با میزبانی و حضور تماشاگران شما هم مشکلساز شود"؟، تاکید کرد: حاشیههای بازی رفت ربطی به تماشاگران نداشت. اتفاقات جریان بازی و اعتراضاتی که به داور میشد، هجمهای را ایجاد کرد. بالاخره اینگونه شرایط روی کسانیکه بیرون زمین تماشاگر هستند، تاثیر میگذارد و همین مسئله باعث ایجاد درگیریها میشود.
وی همچنین ادامه داد: بهتر است حرف و عملها یکی باشد. اگر حرفی را میزنیم در در عمل هم همان را انجام دهیم و اگر هم کاری انجام میدهیم، حرفمان هم همان باشد. به هر حال در دیدار تیمهای کاله و پیکان اشکالاتی وجود داشت که باید برطرف شوند چون ادامه آنها به شان والیبال آسیب میزند.
عطایی تصریح کرد: اگر میخواهیم مسئلهای را بررسی کنیم باید ابتدا عوامل آن را شناسایی کنیم. در مورد اتفاقات اخیر والیبال باید دید بمب کجا کار گذاشته شده است. باید دید چه کسی با رفتار خود باعث تحریک تماشاگران شده است، سپس اقدام کرد. ضمن اینکه با محروم کردن دردی دوا نمیشود.
وی با تاکید بر اینکه اگر مسائل دیدار رفت تیمهای پیکان و کاله به طور جدی و پیش از دیدار برگشت بررسی میشد 6 - 5 نفر جریمه میشدند، خاطرنشان کرد: اگر کسی خاطی است باید بدون در نظر گرفتن جایگاهش با او برخورد شود. برای برخورد نباید کسی حاشیه امنیت داشته باشد. اینکه فرد خاطی بازیکن تیم ملی، مربی تیم ملی یا هر کس دیگری است، تفاوتی ندارد.
سرمربی تیم والیبال کاله در پایان خطاب به تماشاگران تیم کاله گفت: تماشاگران ما همیشه حامی کاله بودهاند بدون اینکه مشکلساز شوند. از آنها خواهش میکنم برای این بازی هم فقط تیم خودشان را تشویق کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز چهارشنبه تیم کاله در آمل به مصاف پیکان میرود. دیدار رفت دو تیم در خانه والیبال تهران با نتیجه 3 بر 2 به سود کاله به پایان رسید. کاله در صورت پیروزی در دیدار برگشت راهی مرحله نهایی خواهد ش
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