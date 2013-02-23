  1. جامعه
  2. بهداشت
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۷:۵۹

اعلام اسامی 17کانديداي منتخب نظام پزشکي تهران

اعلام اسامی 17کانديداي منتخب نظام پزشکي تهران

اسامی 17 کاندیدای منتخب نظام پزشکی تهران پس از شمارش آرا اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان باپايان شمارش آراي کانديداهاي نظام پزشکي تهران اسامي منتخبين از سوي منابع آگاه اعلام شد .

اسامي اعضاي هيت مديره نظام پزشکي تهران به اين شرح است 1-دکتر عليرضا زالي 1917راي 2-دکتر علي فتاحي 1095راي 3دکتر علي اصغر پيوندي 1064راي 4-دکتر محمد حسين بدخش 946راي

5-دکتر ايرح خسرونيا 926راي 6-دکتر حسن هويدا 904راي 7-دکتر حفيظي 869راي 8-دکتر احمد شجاعي760راي 9-دکتر محمد مهدي قيامت 664راي 10-دکتر محمد مهدي گلمکاني 615راي 11-دکتر سيدان 12-دکتر يزداني -13-دکتر غلامي 14دکتر خويي 15-دکتر مرتضي حيدري 16-دکتر معصومه آباد 17-دکتر صاحب الزماني

کد مطلب 2003888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها