اعلام اسامی 17کانديداي منتخب نظام پزشکي تهران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان باپايان شمارش آراي کانديداهاي نظام پزشکي تهران اسامي منتخبين از سوي منابع آگاه اعلام شد .
اسامي اعضاي هيت مديره نظام پزشکي تهران به اين شرح است 1-دکتر عليرضا زالي 1917راي 2-دکتر علي فتاحي 1095راي 3دکتر علي اصغر پيوندي 1064راي 4-دکتر محمد حسين بدخش 946راي
5-دکتر ايرح خسرونيا 926راي 6-دکتر حسن هويدا 904راي 7-دکتر حفيظي 869راي 8-دکتر احمد شجاعي760راي 9-دکتر محمد مهدي قيامت 664راي 10-دکتر محمد مهدي گلمکاني 615راي 11-دکتر سيدان 12-دکتر يزداني -13-دکتر غلامي 14دکتر خويي 15-دکتر مرتضي حيدري 16-دکتر معصومه آباد 17-دکتر صاحب الزماني
نظر شما