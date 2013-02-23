هزاران نفر از مردم در دانشگاه تهران حضور یافتند/ مقامات ارشد کشور در تشییع آیت الله خوشوقت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر حضرت آیت الله خوشوقت استاد اخلاق و از علمای بزرگ تهران صبح امروز با حضور هزاران نفر از مردم تهران در محل دانشگاه تهران در حال برگزاری است.

از ساعات ابتدایی صبح امروز مردم و مسئولان وارد دانشگاه تهران می شوند و قرار است رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت الله خوشوقت نماز اقامه کنند.

هم اکنون اکثر خیابان های منتهی به دانشگاه تهران و خیابان انقلاب باز است و تردد خودروها و مردم مانند روزهای عادی ادامه دارد. جوانان و مردم از نقاط مختلف خیابان انقلاب با در دست داشتن عکس و تمثال حضرت آیت الله خوشوقت به سمت درب های دانشگاه تهران حرکت می کنند.

همچنین مداحان اهل بیت مشغول نوحه سرایی بر پیکر مطهر آیت الله خوشوقت در دانشگاه تهران هستند.

قرار است پیکر آیت الله خوشوقت بعد از اقامه نماز توسط رهبر انقلاب از درب شرقی دانشگاه تهران تشییع شود.

مسئولان کشوری و لشکری از ابتدای صبح به دانشگاه تهران آمده اند . رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس و تعدادی از وزیران تا این ساعت وارد دانشگاه تهران شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله خوشوقت چهارشنبه هفته گذشته در مکه مکرمه به دلیل بیماری دعوت حق را لبیک گفت.

قرار است پیکر ایشان در جوار حرم عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شود.