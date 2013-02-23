مقام معظم رهبری بر پیکر آیت الله خوشوقت اقامه نماز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی قبل رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت الله عزیزالله خوشوقت از علمای بزرگ تهران که صبح چهارشنبه دوم اسفند در مکه مکرمه رحلت کردند در دانشگاه تهران با حضور خیل عظیم مردم اقامه نماز کردند.

در این مراسم عده زیادی از مردم و مشتاقان این عالم ربانی و همچنین تعدادی از مقامات و مسئولان کشوری و لشکری از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان ، آیت الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، محمد گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب، حجت الاسلام و السلمین کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران، سید محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، سردار جعفری فرمانده کل سپاه و سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش حضور داشتند.

مقام معظم رهبری در ادامه با این یار دیرین خود و عالم ربانی وداع کردند و بر پیکر ایشان فاتحه خواندند.

قرار است پیکر آیت الله خوشوقت پس از تشییع در جوار حرم عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شود.

آيت الله خوشوقت كه براي انجام عمره مفرده به عربستان عزيمت كرده بود، يكشنبه 29 بهمن ماه بعد از انجام اعمال عمره به دليل عارضه نارسايي كليوي و مشكلات تنفسي ناشي از ديابت در بيمارستان ملك فيصل مكه مكرمه بستري شد و صبح روز چهارشنبه 2 اسفند در بیمارستانی در عربستان سعودی درگذشت.