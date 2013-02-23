پیام تبریک"گل" به "سارکیسیان" خشم مقامات باکو را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" چاپ ترکیه ، در پی پیروزی مجدد "سارکیسیان" در انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان ، پیام تبریک" عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه به وی سبب نارضایتی برخی از مقامات جمهوری آذربایجان شده است.

"آقتای اسداف" رئیس پارلمان جمهوری آذربایجان در اظهاراتی در واکنش به پیام تبریک عبدالله گل در پارلمان این کشور گفت: این کار به ما آسیب می زند. نباید در این خصوص مبالغه کرد.

وی که کشورش سالهاست بر سر مسئله منطقه قره باغ با جمهوری ارمنستان کشمکش دارد در این جلسه مدعی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان شد.

"مبارز قربانلی" دبیر اجرایی حزب آذربایجان نوین نیز، پیام تبریک گل به سارکیسیان را غیر قابل قبول خواند و گفت: ما توقع چنین کاری را نداشتیم.

همچنین "فاضل مصطفی" از نمایندگان پارلمان آذربایجان در واکنش به این اقدام رئیس جمهوری ترکیه گفت: با اینکه پیام تبریک عبدالله گل نگرانی هایی را به وجود آورده است، اما دلیلی وجود ندارد که مسئله را بزرگ کنیم.

"عارف حاجیلی" عضو حزب مساوات جمهوری آذربایجان نیز در این خصوص گفت: اقدام عبدالله گل در ارسال پیام تبریک قبل از اعلام رسمی نتایج اقدامی اشتباه بود و اقدامی در راستای سیاست خارجی شکست خورده ترکیه است، سیاستی که بر اساس آن روابط ترکیه با اکثر کشورهای همسایه اش با تنش روبرو شده است.

عارف حاجیلی، پیام تبریک عبدالله گل به سارکیسیان را در تضاد با منافع ملی جمهوری آذربایجان خواند.همچنین "قدرت حسن قلی اف" رئیس حزب جبهه متحد خلق آذربایجان نیز از این اقدام عبدالله گل ابراز تاسف کرد.