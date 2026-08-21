  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۴

۹ کشته و زخمی بر اثر انفجار مواد ماهیگیری در ادلب سوریه

۹ کشته و زخمی بر اثر انفجار مواد ماهیگیری در ادلب سوریه

انفجار یک خانه در روستای عین‌القصب در حومه غربی جسر الشغور سوریه، سه کشته و ۶ زخمی برجا گذاشت؛ علت اولیه حادثه، انفجار مواد مورد استفاده برای ماهیگیری اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، انفجاری بامداد جمعه در خانه‌ای در روستای «عین‌القصب» در حومه غربی شهر جسرالشغور در استان ادلب رخ داد که بر اثر آن سه غیرنظامی کشته و ۶ نفر دیگر، از جمله چند کودک، زخمی شدند.
پیش‌تر منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در شهر جسرالشغور خبر داده بودند، اما اطلاعات جدید دفاع مدنی سوریه نشان می‌دهد این حادثه در خانه‌ای واقع در روستای عین‌القصب روی داده است.

علی اللری، مدیر مرکز عملیات جسرالشغور در اداره امور اضطراری و مدیریت بحران ادلب، اعلام کرد تیم‌های دفاع مدنی بلافاصله پس از وقوع انفجار در محل حاضر شدند و عملیات جست‌وجو، امدادرسانی و انتقال مجروحان به مراکز درمانی را آغاز کردند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، انفجار ناشی از مواد مورد استفاده برای ماهیگیری بوده که در داخل خانه نگهداری می‌شده است.

کد مطلب 6922684

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها