۹ کشته و زخمی بر اثر انفجار مواد ماهیگیری در ادلب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، انفجاری بامداد جمعه در خانهای در روستای «عینالقصب» در حومه غربی شهر جسرالشغور در استان ادلب رخ داد که بر اثر آن سه غیرنظامی کشته و ۶ نفر دیگر، از جمله چند کودک، زخمی شدند.
پیشتر منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در شهر جسرالشغور خبر داده بودند، اما اطلاعات جدید دفاع مدنی سوریه نشان میدهد این حادثه در خانهای واقع در روستای عینالقصب روی داده است.
علی اللری، مدیر مرکز عملیات جسرالشغور در اداره امور اضطراری و مدیریت بحران ادلب، اعلام کرد تیمهای دفاع مدنی بلافاصله پس از وقوع انفجار در محل حاضر شدند و عملیات جستوجو، امدادرسانی و انتقال مجروحان به مراکز درمانی را آغاز کردند.
وی افزود: بر اساس بررسیهای اولیه، انفجار ناشی از مواد مورد استفاده برای ماهیگیری بوده که در داخل خانه نگهداری میشده است.
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