به گزارش خبرنگار مهر، احسان خادمی بهابادی شب پنجشنبه در تجمع حماسی مردم بهاباد با اشاره به سالروز کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، آن را عملیاتی با عنوان «آژاکس و چکمه» توسط محور آمریکایی-انگلیسی خواند و گفت: این کودتا علیه یک دولت ملی بود که قصد داشت استقلال ملت ایران را به نمایش بگذارد و دست بیگانگان را از منابع و ثروت کشور کوتاه کند.

وی مهم‌ترین زمینه شکل‌گیری این کودتا را «اختلاف و شکاف عمیق میان رهبران مذهبی و ملی» دانست و تأکید کرد: این شکاف به بدنه جامعه نیز سرایت کرد و اتحاد و انسجام ملی را دچار خدشه جدی ساخت.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه قدرت‌های استکباری همواره بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خود را بر ایجاد اختلاف در جوامع اسلامی معطوف کرده‌اند، تصریح کرد: امروز نیز تلاش دشمنان بر ایجاد شکاف در جامعه ایران متمرکز است.

خادمی در تحلیل عوامل موفقیت کودتا، بی‌توجهی دولت مصدق به نصایح بزرگان، به‌ویژه آیت‌الله کاشانی، و مهم‌تر از آن «اعتماد به آمریکا» را دلایل اصلی ناکامی آن دولت برشمرد و افزود: در هیچ برهه‌ای از تاریخ، اعتماد به آمریکا نتیجه‌ای جز تجزبه، شکست و سرافکندگی نداشته است.

وی با اشاره به نمونه‌های معاصر، سرنوشت اوکراین را پس از توافق بوپ و همچنین وضعیت لیبی پس از واگذاری تجهیزات هسته‌ای و نظامی به آمریکا را مصداق‌های عینی این ادعا عنوان کرد و گفت: لیبی که روزی ثروتمندترین کشور آفریقا بود، امروز به کشوری تجزیه‌شده، جنگ‌زده و گرفتار احیای برده‌داری تبدیل شده است.

نویسنده یزدی با بیان اینکه پس از کودتا، استقلال ملت ایران به‌طور کامل از بین رفت و رژیمی کاملاً دست‌نشانده و وابسته به آمریکا و انگلیس روی کار آمد، افزود: در آن دوران، ثروت و نفت ملت ایران به مدت ۲۵ سال به غارت رفت و تحمیل قانون کاپیتولاسیون، تحقیری ملی برای ایرانیان رقم زد.

وی در ادامه، انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در بازگشت استقلال به ایران دانست و گفت: پس از انقلاب، نظامی کاملاً مستقل و مقتدر روی کار آمد و به همین دلیل، دشمنان ۴۷ سال تحریم مداوم و سه جنگ تمام‌عیار را بر ملت ایران تحمیل کردند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان با اشاره به اینکه مشکل اصلی آمریکا با ایران، استقلال‌خواهی ملت است نه شعارهای ضدآمریکایی، خاطرنشان کرد: عراق، افغانستان، لیبی، ویتنام و سوریه نیز «مرگ بر آمریکا» نمی‌گفتند؛ اما چون می‌خواستند مستقل باشند و دست واشنگتن را از منابع‌شان کوتاه کنند، هدف حمله قرار گرفتند.