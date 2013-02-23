اقدامات باشگاه صبا برای برگرداندن رای کمیته انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که دیدار تیم‌های فوتسال صبای قم و شرکت حفاری در لیگ برتر به خاطر اتفاقات عجیب و غریب نیمه تمام باقی ماند. ابتدا موقعیت گلزنی شرکت حفاری با پرتاب یک بطری آب از دست رفت و پس از آن بازیکنان حفاری به خاطر آنچه که "پرتاب اشیا و حضور تماشاگران در زمین بازی" عنوان شد، زمین مسابقه را در ثانیه‌های پایانی و پس از دریافت گل سوم ترک کردند و حاضر به ادامه بازی نشدند.

گزارش این اتفاق خیلی زود به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رسید و این کمیته هم روز چهارشنبه هفته پیش رای خود را صادر کرد که بر این اساس صبای قم بازنده این مسابقه اعلام شد. مسئله‌ای که باعث شد صبای قم به از رده اول، به رده دوم سقوط کند و شانس قهرمانی را از دست بدهد. این رای واکنش باشگاه صبا را در پی داشت و حتی رضا کشوری‌ مدیرعامل این باشگاه اعلام کرد در صورتی که رای کمیته انضباطی بر نگردد، این تیم از لیگ کنار می‌کشد.

علاوه بر این مسئولان باشگاه صبا دست به کار شده‌اند و قرار است فیلم بازی با شرکت حفاری را به کمیته انضباطی ارسال کنند تا در رای صادر شده تجدید نظر صورت گیرد. ناصر شریفی مدیر تیم فوتسال صبا در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: ما فیلم کامل این بازی را داریم و قرار است آنرا به کمیته انضباطی بدهیم. بعد از آنکه تیم ما گل سوم را به ثمر رساند فقط دو تماشاگر وارد زمین شدند که یکی از آنها، مربیان ما را در آغوش کشید. سایر تماشاگران هم فقط شعار می‌دادند که این گل کار خدا بود.

وی افزود: تمام این اتفاقات در فیلم مشخص است و برای همین آنرا به کمیته انضباطی می‌فرستیم تا رای صادر شده عوض شود. این کمیته در صدور رای به قانونی استناد کرده است که قطع بازی به خاطر مسائل غیر قابل پیش بینی مثل قطع برق یا رخ دادن زلزله است. در هر صورت اگر کمیته انضباطی در این خصوص ترتیب اثر ندهد، ما این فیلم را برای عادل فردوسی پور و برنامه نود ارسال می‌کنیم تا تمام ایران حقانیت ما را ببینند!