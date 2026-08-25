به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی شامگاه سهشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ اخیر، اظهار کرد: مردم کردستان در طول تاریخ نشان دادهاند که در روزهای سخت در کنار کشور و انقلاب ایستادهاند و حضور مردم سنندج در این شبها جلوهای از همین مقاومت و همبستگی است.
وی با اشاره به هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به سیره نبوی و تقویت وحدت در جامعه اسلامی هستیم و رمز ماندگاری و پیروزی ملت ایران نیز در همدلی و قرار گرفتن زیر خیمه وحدت است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه جنگ اخیر تنها یک رویارویی نظامی نبود، تصریح کرد: دشمن در این حمله، علم و دانش کشور را هدف قرار داد و مدارس، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، دانشمندان و نخبگان در کانون این تهاجم قرار گرفتند.
قاسمی ادامه داد: بسیاری از فرماندهان و شهدای برجسته کشور پیش از آنکه چهرههای نظامی باشند، از نخبگان علمی و دانشآموختگان برجسته دانشگاههای کشور بودند و همین مسئله نشان میدهد که دشمن با توان علمی و فکری ایران نیز مقابله میکند.
وی با اشاره به حمله به مراکز علمی و تحقیقاتی کشور بیان کرد: وقتی مدرسه، دانشگاه، مرکز تحقیقاتی و مجموعههای علمی مورد هدف قرار میگیرد، معنای آن حمله به آینده یک ملت است؛ چراکه قدرت واقعی کشور در علم، اندیشه، دانشمندان، معلمان و نسل جوان آن نهفته است.
تداوم آموزش در شرایط جنگی جلوهای از مقاومت بود
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از جلوههای مهم مقاومت مردم در جریان جنگ، جلوگیری از تعطیلی جریان تعلیم و تربیت بود و معلمان با ادامه فعالیت آموزشی، نقشی مشابه رزمندگانی داشتند که در خطوط مقدم ایستادگی کردند.
قاسمی افزود: معلمی که اجازه نداد آموزش کشور متوقف شود، در حقیقت در سنگر دفاع از آینده ایران قرار داشت و استمرار فعالیت مدارس و مراکز آموزشی نشان داد که دشمن نمیتواند با فشار و حمله، چراغ علم و دانش را خاموش کند.
وی تأکید کرد: جامعهای که در آن علم، معنویت، ایمان، امید و اراده جریان داشته باشد، شکستپذیر نیست و ملت ایران نیز با تکیه بر همین مؤلفهها مسیر پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نسل جوان باید ابعاد واقعی جنگ اخیر را بشناسد، خاطرنشان کرد: ضروری است حوادث این دوره در نظام تعلیم و تربیت و محتوای آموزشی کشور بهدرستی ثبت و تبیین شود تا نسلهای آینده بدانند دانشمندان، معلمان، دانشآموزان و مردم ایران در این مقطع چه نقشی در دفاع از کشور داشتند.
دشمن پس از ناکامی نظامی، جنگ اقتصادی و روانی را دنبال میکند
قاسمی اظهار کرد: دشمن در عرصه نظامی به اهدافی که دنبال میکرد دست نیافت و امروز تلاش میکند فشار را از مسیرهای دیگری از جمله تحریم، فشار اقتصادی و جنگ روانی ادامه دهد.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود گفت: بخشی از مشکلات امروز کشور ناشی از فشارهای خارجی است، اما مسئولان نیز باید بپذیرند که متناسب با بزرگی و مقاومت مردم، برای خدمترسانی تلاش بیشتری انجام دهند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت تقویت خدمترسانی به مردم افزود: مردم ایران شایسته بهترین خدمات هستند و مسئولان باید در هفته دولت بیش از گذشته برای رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم تلاش کنند.
قاسمی همچنین نقش مجموعههای نظامی و عمرانی کشور در توسعه زیرساختها را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخش قابل توجهی از طرحهای زیرساختی کشور با مشارکت مجموعههای مختلف اجرایی و عمرانی دنبال شده و این اقدامات در کنار فعالیت دولتها به توسعه کشور کمک کرده است.
هویت ایرانی و اسلامی با فشار و حمله از بین نمیرود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت هویت ملی اظهار کرد: دشمن در جریان جنگ اخیر تلاش کرد هویت و انسجام جامعه ایران را هدف قرار دهد، اما هویت ایرانی، اسلامی و ملی مردم چیزی نیست که با حمله به زیرساختها یا فشارهای خارجی از بین برود.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ملت ایران دارای تاریخ، تمدن، فرهنگ و سرمایه اجتماعی عمیقی است و همین پیوند میان هویت ایرانی و ارزشهای اسلامی، یکی از عوامل اصلی ماندگاری این ملت در طول تاریخ بوده است.
قاسمی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در صحنههای دفاع از کشور گفت: امروز نباید جامعه را بر اساس تفاوتهای ظاهری یا سلیقهای تقسیم کرد؛ در دفاع از ایران، همه مردم با هر نگاه و گرایشی میتوانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
وی افزود: ممکن است یک جوان نسبت به عملکرد مسئولان نقد داشته باشد، اما در عین حال برای ایران و حفظ تمامیت کشور در میدان حاضر شود و این سرمایه اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.
مردم کردستان نماد مقاومت و همبستگی هستند
معاون وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از حضور مردم سنندج در اجتماعات شبانه گفت: حضور مستمر مردم در این برنامهها نشاندهنده عمق همبستگی و احساس مسئولیت آنان نسبت به کشور است.
قاسمی خاطرنشان کرد: مردم کردستان و بهویژه مردم سنندج در مقاطع مختلف تاریخی هزینههای زیادی برای دفاع از ایران پرداخت کردهاند و امروز نیز ایستادگی و همراهی آنان با کشور قابل تقدیر است.
وی تأکید کرد: مسیر آینده کشور باید بر پایه همدلی، امید، ایمان و اراده جمعی دنبال شود و مسئولان نیز باید قدردان مردمی باشند که با وجود مشکلات، همچنان پای ایران ایستادهاند.
معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان با گرامیداشت یاد شهدا و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب و خدمتگزاران کشور گفت: ملت ایران با تکیه بر خون شهدا، وحدت ملی و سرمایههای علمی و انسانی خود، این مسیر را ادامه خواهد داد.
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