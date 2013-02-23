کتابخانه تخصصی تاریخ اردبیل ایجاد شد

حجت الاسلام مهدی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به ضعف منابع کتابخانه ای برای مطالعات تخصصی تصریح کرد: این کتابخانه کتب تخصصی و مطرح در حوزه تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی و رجال و مشاهیر استان را جمع آوری کرده و در اختیار محققان قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به هزار جلد کتاب در این کتابخانه موجود است، ادامه داد: برای توسعه منابع این کتابخانه ضروری است دستگاههای اجرایی همکاری لازم را با مجموعه بنیاد دایرةالمعارف داشته باشند.

نوروزی اضافه کرد: علاوه بر این پژوهشگران و شهروندان عادی نیز می توانند کتب قدیمی و تاریخی را به این مجموعه اهدا کرده و در اختیار مراجعان قرار دهند.

به گفته رئیس بنیاد دایرةالمعارف استان پایه تشکیل این کتابخانه نیازسنجی از منابع ضروری و دست اول بوده است.

وی تاکید کرد: علاوه بر منابع مکتوب، منابع دیجیتالی قابل توجهی نیز از تاریخ اردبیل جمع آوری شده و در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.