اعضاي هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی در قم مشخص شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، رئیس هیئت اجرائی ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در استان قم با بیان اینکه این دوره از انتخابات چهارم اسفند همزمان با سراسر کشور در قم برگزار شد افزود: در این مرحله 66 داوطلب عضویت در سازمان نظام پزشکی در استان قم بایکدیگر رقابت کردند که در پایان 17 داوطلب توانستند با کسب بیشترین آراء به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی در استان قم برای مدت 4 سال انتخاب شوند.

دکتر محسن فرقانی تعداد آرا ماخوذه در ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در استان قم را در مجموع593 رای اعلام کرد و گفت: از این تعداد 390 نفر پزشک، 34 نفر داروساز، 54 نفر دندانپزشک، 45 نفر ماما، 6 نفر متخصص علوم آزمایشگاهی و 64 نفر از گروه های لیسانسه های پروانه دار بودند.

وی افزود: براین اساس و در گروه پزشکی دکتر محمدرضا قدیر، دکتر محسن عادلی، دکتر حیدر ریاحی پور، دکتر احمد کچوئی، دکتر مرتضی خوشگفتار، دکتر محمد رحیم میرزایی، دکتر حسین خاکی، دکتر سید مرتضی خاتمی، دکتر رضا صابری همدانی و دکتر محمدرضا فخاریان قمی به عنوان 10 پزشک عضو سازمان نظام پزشکی استان انتخاب شدند.

رئیس هیئت اجرائی ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی استان دکتر سیدناصر حسینی و دکتر محسن اعظمی را به عنوان منتخبان دندانپزشکان اعلام کرد و گفت: در گروه داروسازی نیز دکتر علی اصغر اکرمی و دکتر حسین صادقی حائز اکثریت آرا شدند.

فرقانی همچنین دکتر مهرداد ضرغامی را به عنوان منتخب گروه علوم آزمایشگاهی، خانم فرانک رزاقی منتخب گروه مامایی و خانم زهره ابراهیمی منتخب لیسانسه های پروانه دار در ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی استان قم معرفی کرد.

وی با بیان اینکه این دوره از انتخابات در فضایی آرام و با حضور گسترده اقشار مختلف گروه های پزشکی برگزار شد افزود: هیئت نظارت برانتخابات اسامی 75 داوطلب تائید صلاحیت شده را در مهلت تعیین شده اعلام کرد که از این تعداد 9 نفر اعلام در زمان تبلیغات انصراف خود را اعلام کردند.

فرقانی با بیان اینکه تمام تمهیدات لازم از مدتها قبل برای برگزاری انتخابات پیش بینی شده بود گفت: در استان قم یک شعبه اخذرای با 6 صندوق انتخاباتی مجزا ویژه گروه های پزشکان، دندانپزشکان، ماماها، داروسازان، لیسانسه های پروانه دار و علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی قم در نظر گرفته شده بود و نمایندگان فرماندار، بازرسی استان، عوامل انتظامی، حراست دانشگاه علوم پزشکی و تمامی اعضای هیئت های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظارت داشتند.

