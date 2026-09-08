بازتاب جهانی غنیمت‌ گرفتن زیرسطحی آمریکایی توسط نیروهای مسلح ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، خبر اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره بهدامانداختن و غنیمت گرفتن یک زیرسطحی هوشمند و بدونسرنشین آمریکایی در ورودی تنگه هرمز، بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشته است.
روزنامه انگلیسی گاردین با بازتاب این خبر نوشت ایران اعلام کرده است یکی از پیشرفتهترین زیرسطحیهای بدونسرنشین آمریکا را طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی در ورودی تنگه هرمز به غنیمت گرفته است.
رویترز نیز گزارش داد نیروی دریایی سپاه اعلام کرده یک زیرسطحی بدونسرنشین آمریکایی را در دهانه تنگه هرمز به غنیمت گرفته است.
خبرگزاری فرانسه نیز با اشاره به بیانیه سپاه اعلام کرد این زیرسطحی از جدیدترین فناوریهای حوزه زیرسطحی برخوردار است و در سال ۲۰۲۵ به ناوگان ارتش آمریکا تحویل داده شده بود.
خبرگزاری شینهوا نیز با تمرکز بر اعلام سپاه، گزارش داد نیروی دریایی سپاه یکی از «مدرنترین و هوشمندترین» زیرسطحیهای بدونسرنشین آمریکا را در ورودی تنگه هرمز به غنیمت گرفته است.
هندوستان تایمز نیز این خبر را با تمرکز بر ادعای ایران درباره پیشرفته بودن این سامانه پوشش داده است.
همچنین خبرگزاریهای «اسرائیل هیوم» رژیم صهیونیستی، «دانتیوز» پاکستان، «راشاتودی و تاس» روسیه، «عربنیوز»، «گلفنیوز»، و «اندیتیوی» نیز این خبر را بازتاب دادند.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعاتی پیش در بیانیهای اعلام کرد: «با عنایت خاصه خداوند متعال، رزمندگان نیروی دریایی سپاه یکی از مدرنترین زیردریاییهای هوشمند و بدونسرنشین ارتش تروریست آمریکا را در ورودی تنگه هرمز، طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی، در سحرگاه امروز به دام انداختند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «این زیرسطحی هوشمند از جدیدترین تکنولوژی در حوزه زیرسطحی در دنیا برخوردار بوده که سال ۲۰۲۵ میلادی به ناوگان ارتش تروریست آمریکا تحویل شده است.»
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