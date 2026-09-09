جمیل لطف الله نسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در بازی های آسیایی و شانس مدال آوری دوباره این تیم با توجه به دو مدال برنز تیمی و دوبل که در دوره گذشته این بازی ها به دست آمد، توضیح داد.

وی با یادآوری اینکه ۳۱ مرداد تا ۱۷ شهریور اردوی تمرینی تیم ملی تنیس روی میز در سنندج برگزار شد، گفت: از امروز هم دور جدید تمرینات را در تهران آغاز می کنیم. نوشاد و نیما عالمیان به که در فرانسه حضور دارند، مانند اردوی قبل، در این اردو هم حضور ندارند اما سه بازیکن دیگر اعزامی به ناگویا یعنی بنیامین فرجی، آرین غفاری و محمدحسن حبیبی در اردو حاضر هستند. از برخی بازیکنان دیگر در رده سنی بزرگسالان و جوانان هم دعوت شده که در اردو شرکت داشته باشند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز تاکید کرد: البته محمدحسن حبیبی که به دلیل شرکت در پروتور تایلند، از ابتدای اردو با ما نیست. او ۲۲ شهریور به تهران بازمی گردد و به ترکیب اردونشینان ملحق می شود.

لطف الله نسبی همچنین در مورد شرایط تمرینی نوشاد و نیما عالمیان خاطرنشان کرد: این مدت این دو بازیکن با ما تمرین نداشته اند اما از وضعیت تمرین و امادگی شان بی اطلاع نیستیم. نوشاد و نیما به خاطر پیگیری منظم و فشرده تمرینات شان، شرایط خوبی دارند طوریکه اصلا از وضعیت آنها برای بازی های آسیایی نگران نیستیم.

وی با یادآوری اینکه زمان اعزام تیم ملی تنیس روی میز به بازی های آسیایی۲۵ شهریور است، ادامه داد:نوشاد و نیما از فرانسه به ژاپن سفر می کنند اما اعزام سایر نمایندگان تنیس روی میز از ایران انجام می شود. زمانیکه به ناگویا برسیم، چند روز تا آغاز مسابقات مان فاصله داریم. از این فرصت برای پیگیری تمرینات در سالن مسابقات استفاده می کنیم.

سرمربی ملی تنیس روی میز در ترکیب این تیم برای بخش دوبل و میکس دوبل بازی های آسیایی گفت: ترکیب بنیامین فرجی و ستایش ایلوخانی همراه با ترکیب آرین غفاری و مهشید اشتری، تیم های میکس دوبل ایران را در بازی های آسیایی تشکیل می دهند. در بخش دوبل هم ایران دو نماینده خواهد داشت. ترکیب نوشاد و نیما عالمیان همراه با بنیامین فرجی و محمدحسن حبیبی در این بخش از مسابقات حضور خواهند داشت.

لطف الله نسبی درمورد عدم به کار گیری برادران عالمیان در بخش میکس دوبل گفت: برادران عالمیان در ایران حضور نداشتند تا بتوانند برای هماهنگی کنار بازیکنان دختر بازی کنند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد آنها فقط در بخش دوبل باشند.

وی همچنین با یادآوری اینکه رقابت های تنیس روی میز در بازی های آسیایی با دیدارهای گروهی تیمی آغاز می شود، گفت: بعد از آن به تدریج وارد دیدارهای بخش های دوبل، میکس دوبل و انفرادی می شویم. این باعث می شود به بازیکنان فشار زیادی وارد نشود و به تدریج برگزارکننده دیدارهای شان باشند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در مورد پیش بینی خود از عملکردی که تیمش می تواند در بازی های اسیایی داشته باشد، گفت: تیم خوبی داریم، تیمی یکدست از بازیکنان با تجربه و جوان، بازیکنانی مانند آرین غفاری و محمدحسن حبیبی برای نخستین بار در این بازی ها حاضر می شوند شاید فضای مسابقات برای شان سنگین باشد اما نوشاد و نیما عالمیان و بنیامین فرجی تجربه زیادی از بازی های بین المللی دارند. با این شرایط دست من برای به کار گیری بازکنان باز است.

لطف الله نسبی با یادآوری اینکه تنیس روی میز ایران در دوره پیشین بازی های آسیایی مدال برنز تیمی و دوبل را به دست اورد، خاطرنشان کرد: همین باعث می شود در مرحله هشت تیم پایانی ایران با چین، چین تایپه و کره جنوبی روبرو نشود اما احتمال دارد با تیم هایی مانند ژاپن، هند، قزاقستان، سنگاپور و هنگ کنگ روبرو شود.

وی با تاکید بر اینکه با این ترکیبی که در تیم ملی تنیس روی میز در اختیار داریم هراتفاقی ممکن است رخ دهد، تاکید کرد: وقتی بنیامین فرجی طی ماه های اخیر بازیکنانی از رده های اول، دوم و سیزدهم جهان را شکست داده است یعنی اینکه در ناگویا هم بعید نیست بردهای بزرگی را به دست بیاورد. نوشاد هم تجربه های زیادی دارد که می تواند در بخش انفرادی کارساز باشد.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز گفت: در کل اما احتمال اینکه در بخش دوبل بتوانیم صاحب مدال شویم خیلی بیشتر از تیمی و انفرادی است. ترکیب نوشاد و نیماعالمیان دربخش دوبل همیشه خوب و نتیجه بخش بوده است. در میکس دوبل هم که اولین بار است شرکت می کنیم و اصلا انتظاری از این بخش نیست.