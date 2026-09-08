به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، پایگاه‌های هوایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق و «شاهزاده حسن» در اردن، اهداف حملات موشکی تنبیهی ایران است.

منابع عربی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در اردن خبر می دهند.

بر اساس گزارش‌ها، ارتش اردن به دلیل ناتوانی سامانه‌های پدافندی آمریکایی، جنگنده‌های نیروی هوایی را برای رهگیری موشک‌های بالستیک ایرانی به پرواز درآورده است.

در همین حال، خبرنگار الجزیره از رهگیری موشک ها در اربد، شمال اردن و امان پایتخت اردن و دیگر شهرهای شرقی و شمال این کشور خبر داد.

تلویزیون سوریه نیز گزارش داد که موشک‌های ایرانی بر فراز سویدا رهگیری و اردن را هدف قرار دادند.

همچنین برخی گزارش ها از شنیده شدن صدای انفجار در بحرین حکایت دارد.