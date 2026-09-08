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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۳

حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن

حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن

گزارش‌ها از حمله موشکی ایران به پایگاه های موفق السلطی و شاهزاده حسن در اردن حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، پایگاه‌های هوایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق و «شاهزاده حسن» در اردن، اهداف حملات موشکی تنبیهی ایران است.

منابع عربی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در اردن خبر می دهند.

بر اساس گزارش‌ها، ارتش اردن به دلیل ناتوانی سامانه‌های پدافندی آمریکایی، جنگنده‌های نیروی هوایی را برای رهگیری موشک‌های بالستیک ایرانی به پرواز درآورده است.

در همین حال، خبرنگار الجزیره از رهگیری موشک ها در اربد، شمال اردن و امان پایتخت اردن و دیگر شهرهای شرقی و شمال این کشور خبر داد.

تلویزیون سوریه نیز گزارش داد که موشک‌های ایرانی بر فراز سویدا رهگیری و اردن را هدف قرار دادند.

همچنین برخی گزارش ها از شنیده شدن صدای انفجار در بحرین حکایت دارد.

کد مطلب 6941794

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    نظرات

    • IR ۰۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      4 0
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      کار که دست اهلش باشه اینه
    • IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      6 0
      پاسخ
      زدن تجهیزات پایگاهها وتسلیحات نظامی امریکایی چه زمینی چه هوایی چه دریایی چه سایبری حملات ویرانگر ومنکوب کننده می‌تواند در مقابله نامتناسب در شرایطی که ارتش تروریستی آمریکا از کمبود برخی تجهیزات وتسلیحات خبر می‌دهد روند فرسایش وفروپاشی انگیزه‌ای آنها را سرعت ببخشد

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