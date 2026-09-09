به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی صبح چهارشنبه در قرارگاه اقتصادی استان اصفهان اظهار کرد: امروز کشور در شرایط یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد و نمی‌توان انتظار داشت مسائل و مشکلات این حوزه با همان ضوابط و سازوکارهای دوران عادی و زمان صلح مدیریت شود.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: شرایط کنونی نیازمند اتخاذ تصمیم‌های متناسب با وضعیت جنگ اقتصادی، سرعت عمل بیشتر و پیگیری جدی مصوبات است؛ چراکه تصمیمی که در جلسات و قرارگاه‌ها گرفته شود اما به مرحله اجرا نرسد، عملاً نتیجه‌ای برای مردم نخواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری تصمیمات تا حصول نتیجه تصریح کرد: اگر مصوبات در سطح قرارگاه‌ها باقی بماند و دستگاه‌های مسئول در مرحله اجرا با جدیت وارد عمل نشوند، بخش زیادی از وقت و انرژی صرف جلساتی می‌شود که خروجی ملموسی برای اقتصاد و معیشت مردم نخواهد داشت.

نقدعلی در ادامه با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی گفت: بخشی از فرآیند پیگیری عدم ایفای تعهدات ارزی در حوزه وظایف دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و قضایی قرار دارد و رسیدگی به این پرونده‌ها باید با اشراف دقیق، قاعده‌مند و بدون ابهام انجام شود.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت دقت در ارائه آمارهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: در موضوعات کلان اقتصادی، آمار و ارقام باید بر مبنای اطلاعات دقیق و مستند دستگاه‌های نظارتی ارائه شود و بیان اعداد متفاوت و بعضاً متناقض درباره پرونده‌های اقتصادی و ارزی، موجب سردرگمی افکار عمومی و حتی مسئولان می‌شود.

وی ادامه داد: در جلسات کلان اقتصادی باید آمارها دقیق، شفاف و صریح ارائه شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات واقعی صورت گیرد؛ چراکه هرگونه خطا یا ابهام در داده‌ها می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

نقدعلی با قدردانی از استمرار فعالیت قرارگاه اقتصادی استان اصفهان خاطرنشان کرد: برگزاری منظم این جلسات و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، می‌تواند نمونه‌ای مؤثر از مدیریت مسائل اقتصادی در شرایط فعلی باشد و باید تلاش شود خروجی این جلسات به‌صورت عملی در زندگی مردم و بازار دیده شود.

وی با اشاره به برخی اقدامات قانونی در حوزه مسکن و اجاره افزود: تجربه اجرای قوانینی مانند ساماندهی بازار اجاره و مسکن نشان می‌دهد هرجا تصمیم قانونی درست، دقیق و قاطع اتخاذ و اجرای آن پیگیری شود، می‌توان از بخشی از اجحاف به مردم و مصرف‌کنندگان جلوگیری کرد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌های چند دهه اخیر علیه کشور گفت: ملت ایران در طول سال‌های گذشته با فشارها و محدودیت‌های متعددی مواجه بوده، اما حضور مردم در صحنه و اقتدار دفاعی و نظامی کشور موجب شده بسیاری از برنامه‌های دشمنان به نتیجه نرسد.

نقدعلی در پایان تأکید کرد: در حوزه اقتصادی نیز باید با تصمیم‌های شجاعانه، پیگیری مستمر و عبور از رویکردهای صرفاً اداری، زمینه کاهش مشکلات و بهبود شرایط معیشتی مردم فراهم شود و آثار تصمیمات امروز باید در میان‌مدت و بلندمدت در زندگی مردم نمایان شود.