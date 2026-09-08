افزایش ۴ تا ۶ برابری تصادفات خسارتی قزوین با نخستین بارندگی شهریورماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقیخانی با اشاره به تغییر ناگهانی شرایط جوی و افزایش حوادث رانندگی در محورهای استان قزوین اظهار کرد: در روزهای عادی میانگین تصادفات خسارتی در استان حدود ۲۰ تا ۳۰ فقره است، اما امروز همزمان با آغاز بارندگی، این رقم به حدود چهار تا شش برابر افزایش یافت.
وی افزود: در مجموع بیش از ۱۲۰ فقره تصادف خسارتی در محورهای استان به وقوع پیوسته و ۱۵۵ وسیله نقلیه در این حوادث درگیر شدهاند؛ آماری که نشان میدهد تغییر شرایط جوی بدون تغییر متناسب در شیوه رانندگی میتواند در مدت کوتاهی میزان حوادث را افزایش دهد.
رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه نخستین بارندگی پس از یک دوره خشکی، شرایط ویژهای برای تردد ایجاد میکند، ادامه داد: در روزها و هفتههای بدون بارندگی، گردوغبار، آلودگی، روغن و مواد ناشی از استهلاک لاستیک روی سطح آسفالت تجمع میکنند و با شروع بارش، ترکیب این مواد با آب موجب کاهش اصطکاک و افزایش لغزندگی سطح راه در ساعات ابتدایی بارندگی میشود.
تقیخانی تصریح کرد: در این شرایط، مسافت توقف خودرو افزایش مییابد و چسبندگی و پایداری خودرو هنگام ترمزگیری یا تغییر مسیر کاهش پیدا میکند؛ بنابراین حفظ همان سرعت و فاصله طولی شرایط عادی، میتواند فرصت واکنش ایمن راننده را در برابر ترمز ناگهانی یا وجود مانع کاهش دهد.
وی با اشاره به افزایش حجم تردد در شهریورماه گفت: این ماه از دورههای پرتردد جادههای استان قزوین است و همزمانی سفرهای پایان تابستان با تغییر شرایط جوی، ضرورت رعایت بیشتر نکات ایمنی را دوچندان میکند.
رئیس پلیس راه استان قزوین از رانندگان خواست هنگام بارندگی، سرعت مطمئنه را رعایت و فاصله طولی با خودروی جلویی را افزایش دهند و از ترمزگیری شدید، تغییر مسیر ناگهانی، سبقتهای غیرضروری و حرکات مارپیچ پرهیز کنند.
تقیخانی همچنین تأکید کرد رانندگان باید پیش از ورود به پیچها سرعت خود را کاهش دهند، چراکه ترکیب سرعت بالا و کاهش چسبندگی سطح راه میتواند کنترل خودرو را دشوار کند.
وی سلامت فنی خودرو را نیز یکی از الزامات رانندگی ایمن در شرایط بارندگی دانست و گفت: عمق آج لاستیکها، عملکرد برفپاککن، چراغها و سیستم ترمز باید پیش از سفر بررسی شود و رانندگان نباید کنترل این موارد را به زمان بارندگی موکول کنند.
رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان از رانندگان خواست در صورت کاهش دید ناشی از بارش، با استفاده از چراغهای مناسب و کاهش سرعت، ایمنی خود و دیگر کاربران جاده را افزایش دهند و گفت: رانندگی ایمن در بارندگی تنها به کاهش سرعت محدود نمیشود، بلکه سرعت، فاصله طولی، نحوه ترمزگیری، تغییر مسیر و حتی زمان سفر باید متناسب با شرایط جوی تنظیم شود.
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