تبیرئی: خدمت به خانواده شهدا یک وظیفه است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، شامگاه سه‌شنبه، در دیدار با خانواده معظم شهدا و جمعی از مسئولان این شهرستان، بر ضرورت توجه ویژه به خانواده شهدا و ایثارگران تأکید کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران با اشاره به جایگاه شهدا در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: خانواده‌های شهدا گنجینه‌های زنده فرهنگ ایثار و مقاومت هستند و تکریم آنان وظیفه همه ارکان نظام و اقشار جامعه است.

وی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان متولی اصلی این حوزه، همه ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای رفاه، آسایش و حل مشکلات معیشتی خانواده‌های معظم شهدا به کار می‌گیرد و تلاش می‌کند هیچ خانواده شهیدی احساس تنهایی و غربت نکند.

تبیرئی بر لزوم تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌ها و مطالبات ایثارگران تأکید کرد و گفت: ارتقای سطح خدمات و توسعه حمایت‌های از خانواده‌های شهدا و ایثارگران باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین از مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط خواست با عزم و مسئولیت‌پذیری بیشتر در مسیر خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران همکاری کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: تکریم مقام شهدا و خانواده‌های آنان نیازمند همدلی و همراهی همه بخش‌های جامعه است و خدمت بی‌منت به این قشر معزز باید روزبه‌روز تقویت شود.