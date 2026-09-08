قهرمانی نوجوانان ایران با ۱۳ مدال طلا، نقره و برنز در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های سنی آسیا امروز، ۱۷ شهریورماه، با حضور ۳۳۸ کاراته‌کا از ۲۱ کشور در امان اردن آغاز شد و نمایندگان ایران در بخش کاتا و کومیته نوجوانان و جوانان خوش درخشیده و با کسب ۶ طلا، ۶ نقزه و یک برنز با ۱۳ مدال بر سکوی قهرمانی روز نخست قرار بگیرد.

عربستان با ۲ طلا، ۴ نقره و ۴ برنز در مکان دوم ایستاد و چین تایپه با ۲ طلا، ۲ نقره و ۵ برنز در مکان سوم ایستاد.

نتایج تیم دختران ایران

در وزن ۴۷- کیلوگرم نیروانا رزاقی پس از استراحت در دور اول «گرام الجهران» از اردن را با برتری ۴ بر صفر پشت سر گذاشت و سپس ۲ بر صفر «ژی ژین» از چین تایپه را شکست داد و در دیدار فینال و پیکار با «محبوبه دار صباح» از فلسطین ۳ بر صفر پیروز شد و طلا گرفت.

در وزن ۵۴- کیلوگرم باران شادفر ۶ بریک «یو چن زی» از چین تایپه را مغلوب کرد. در مبارزه مقابل «وانی» از هند پس از تساوی صفر بر صفر با رای داوران این حریف را پشت سر گذاشت و راهی فینال شد.

او در دیدار پایانی «حسا الراشد»از عربستان را ۳ بر یک مغلوب کرد و صاحب نشان طلا شد.

دینا کریمی در وزن ۶۱- کیلوگرم کار خود را برتری ۹ بر صفر مقابل «مریم ویتویت» از عراق آغاز کرد و سپس یک بر صفر «یون ین» از چین تایپه را مغلوب کرد و راهی فینال شد. او در فینال موفق شد ۳ بر صفر «نود العسیری» از عربستان را مغلوب خود کند و مدال طلای این وزن را بر گردن بیاویزد.

در وزن ۶۱+ کیلوگرم صبا خداپرست در مبارزه نخست ۸ بر صفر «نهاد الهلاوی» از سوریه را مغلوب کرد و در ادامه «حلا ناصر» از اردن را ۶ بر صفر شکست داد و به فینال راه یافت. خداپرست در فینال به مصاف «چوندالا نیسانگات» از تایلند رفت و ۴ بر صفر نتیجه را به این حریف واگذار کرد تا مدال نقره را برای خودش و تیم ایران به ارمغان بیاورد.



نتایج تیم پسران ایران ؛

در وزن ۵۲- کیلوگرم محمد ماهان قاسمیان با نتیجه قاطع ۱۳ بر ۵ «عبداله بهسام» از بحرین را با شکست بدرقه کرد و سپس در مبارزه با «عبدالوهاب الوطیبی» از کویت ۴ بر ۳ به برتری رسید و در سومین مبارزه نتیجه را ۷ بر ۴ به «احمد الاطما» از سوریه واگذار کرد و در دیدار رده بندی «اوبادا السود» از اردن را ۲ بر صفر شکست داد و مدال برنز را از آن خود کرد.

محمد طاها غضنفری در وزن ۵۷- کیلوگرم در اولین مبارزه ۶ بر یک «زیاد الهلاوی» از سوریه را شکست داد و سپس برابر «محمد طهیر» از عراق ۲ بر یک شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.

در وزن ۶۳- کیلوگرم ابوالفضل عرب یعقوبی ۸ بر صفر «یوسف تبارا» از لبنان را از پیش رو برداشت و سپس «محمد الکیندری» از امارات را یک بر صفر پشت سر گذاشت و به فینال رسید. یعقوبی در فینال ۱۰ بر ۲ برابر «محمد حربی» عربستانی را پیروز شد و طلایی شد.

حمیدرضا رضایتی در وزن ۷۰- کیلوگرم ابتدا با نتیجه ۲ بر یک از سد «محمد الجوهری» از اردن گذشت و سپس برابر «لانگ چو ونگ» از ماکائو ۴بر ۳ به برتری دست یافت. رضایتی در فینال مقابل «عبدالرحمان الامری» از عربستان ۳ بر صفر پیروز شد و طلا گرفت.

در وزن ۷۰+ کیلوگرم امیرعلی محمدی دور نخست ۵ بر ۲ «عبیس ابو وحدان» از فلسطین را شکست داد و در ادامه مقابل «منیر الشهرانی» از عربستان به برتری ۶ بر یک رسید و فینالیست شد. او در فینال۳ بر صفر نتیجه را به «طارق احمد» از اردن واگذار کرد و صاحب مدال نقره شد.



نتایج کاتای انفرادی و تیمی دختران و پسران؛

در کاتای انفرادی نوجوانان، دینا صفری ۵ بر صفرجود الخدیجه» از اردن را شکست داد و در ادامه «رازان مهیوب» از امارات را با همین نتیجه شکست داد و راهی فینال شد. او در فینال مقابل «لانیا احمد» از عراق قرار گرفت و ۵ بر صفر پیروز شد و صاحب مدال طلا گردید.

در کاتای تیمی نوجوانان، جوانان دختر با ترکیب ونوشه رستم‌نژاد، نازنین حق‌دوست و ملودی عزیزی در نخستین دیدار مقابل تیم امارات ۳ بر ۲ به برتری رسید و سپس کاتای تیمی ماکائو را با همین نتیجه شکست داد و به فینال راه یافت. تیم ایران در فینال به مصاف چین تایپه رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و مدال نقره را از آن خود کرد.

در. کاتا انفرادی نوجوانان، محمد انکوتی ۵ بر صفر «حسین بشیر» از سوریه را از پیش رو برداشت و سپس «آیهام افانه» از اردن را ۴ بر یک شکست داد و راهی فینال شد او در فینال مقابل «سیائو هونگ یی»!از چین تایپه قرار گرفت و ۴ بر یک نتیجه را واگذار کرد و نقره گرفت.

بزدان قوام در کاتا انفرادی جوانان، با نتایج ۵ بر صفر مقابل «رائد العقبی» از اردن و سپس «آدام جودهوری» از بنگلادش به پیروزی رسید و فینالیست شد. او در فینال به مصاف «یعقوب بوکاوا» از عربستان رفت و ۳ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد تا مدال نقره این بخش را بر گردن بیاویزد.

در کاتا تیمی نوجوانان، جوانان پسر تیم ایران با ترکیب امیررضا مسلمان، آرمین جوانی، عرفان بیگی تیم های اردن و عربستان را با نتایج مشابه ۵ بر صفر شکست داد و راهی فینال شد.این تیم در فینال مقابل تیم کویت قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر شکست خورد و مدال نقره را از آن خود کرد.

در کاتای انفرادی جوانان، ونوشه رستم‌نژاد در اولین دیدار مقابل «لاندا چو چیه» از لبنان ۵ بر صفر به برتری رسید. سپس برابر «جن چن»از چین تایپه ۳ بر ۲ باخت و در دیدار رده بندی هم ۳ بر ۲ نتیجه را به حبیبا خلیل از امارات واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.