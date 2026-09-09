مجید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حضور تیم بانک شهر در لیگ برتر کشتی فرنگی گفت: از تمام کسانی که پای این تیم ایستادند تا بانک شهر در لیگ کشتی فرنگی حضور داشته باشد، صمیمانه تشکر می‌کنم. واقعاً افزایش قیمت کشتی‌گیران تحفه‌ای بود که امسال برای کشتی‌گیران فرنگی باز شد. خدا شاهد است که حضور ما در این تیم فقط به این دلیل بود که این تیم بماند و همه دست به دست هم دادند تا تیم حفظ شود. خدا را شکر که تیم ماند و به هر حال سفره‌ای برای کشتی فرنگی باز شد.

مدیر فنی تیم کشتی فرنگی بانک شهر ادامه داد: در سال‌های گذشته شرایط قرارداد کشتی‌گیران آزاد بد نبود و حتی می‌توان گفت خوب بود. سال گذشته نیز وضعیت قراردادهای کشتی‌گیران آزاد خوب بود، اما کشتی فرنگی همیشه تا حدودی از نظر رقم قراردادها شرایط پایین‌تری داشت. امسال اما خدا را شکر با حضور تیم‌ها، مبلغ قراردادها افزایش پیدا کرده است. البته لیاقت این بچه‌ها خیلی بیشتر از این‌هاست، اما در کشتی فرنگی متأسفانه پیش از این چنین شرایطی وجود نداشت.

رمضانی عنوان کرد: خدا را شکر امسال با حضور این سه تیم، یعنی فولاد مبارکه سپاهان، استقلال و بانک شهر و همچنین تیم‌های دیگر، تعداد تیم‌های حاضر افزایش پیدا کرده و از لحاظ مالی نیز شرایط بهتری ایجاد شده است. این موضوع باعث می‌شود هم به مربیان، هم به کشتی‌گیران رده دوم و سوم کشتی فرنگی و هم به ملی‌پوشان توجه مالی بیشتری شود و این اتفاق بسیار خوبی است. خدا را شکر که چنین شرایطی برای کشتی فرنگی ایجاد شده است.

مدیر فنی تیم کشتی فرنگی بانک شهر درباره اینکه این تیم با وجود ورود دقیقه نودی به لیگ، چند کشتی‌گیر جذب کرده است، گفت: به هر حال اولین افتخار من این است که خودم مربی باشگاهی هستم و این موضوع به من کمک کرد تا بلافاصله بعد از ورود به این قضیه بتوانیم کشتی‌گیران را جمع‌وجور کنیم. خدا را شکر کشتی‌گیران هم با اولین تماس همکاری و برای حضور در تیم اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: البته ما آن پیک طلایی و بهترین زمان جذب کشتی‌گیر را از دست داده بودیم. تیم‌های دیگر پیش از ما وارد عمل شده بودند؛ به عنوان مثال سپاهان با مدیریت طالب نعمت‌پور و استقلال با حضور روح‌الله میکائیلی فعالیت می‌کردند که هر دو از دوستان من هستند و کشتی‌گیران خوبی جذب کردند.البته واقعاً هیچ تفاوتی میان ما و آنها وجود ندارد و همه برای شکل گرفتن یک رقابت خوب تلاش می‌کنیم.

رمضانی خاطرنشان کرد: ما فقط یک هدف داشتیم و آن این بود که یک رقابت خوب شکل بگیرد تا مدیران و کسانی که برای کشتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حداقل از این سرمایه‌گذاری لذت ببرند. امیدوارم با نفراتی که باقی مانده بودند و توانستیم جذب کنیم، بتوانیم رقابت خوبی با سپاهان و سایر تیم‌ها داشته باشیم.

وی به اسامی کشتی‌گیران جذب شده در بانک شهر اشاره کرد و گفت: ما با محمدحسین وندپناهی در وزن ۵۵ کیلوگرم، پویا ناصرپور در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار و محمدمهدی غلامپور در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمد کمالی در وزن ۶۷ کیلوگرم، سجاد ایمن‌طلب و امید بهمنی در وزن ۷۲ کیلوگرم، مالخاز آمویان و اصغر سام در وزن ۷۷ کیلوگرم، یاسین یزدی و جمال اسماعیلی در وزن ۸۷ کیلوگرم، محمدهادی صیدی و امیررضا اکبری در وزن ۹۷ کیلوگرم و مرتضی الغوثی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به توافق رسیده‌ایم و این نفرات را در اختیار گرفته‌ایم. در وزن ۸۲ کیلوگرم نیز با شاهین بداغی صحبت کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم با او هم به توافق برسیم.

رمضانی همچنین درباره جذب کشتی‌گیر خارجی برای بانک شهر عنوان کرد: با مالخاز آمویان از ارمنستان صحبت‌های لازم را انجام داده‌ایم تا برای بازی فینال برای تیم ما بازی کند.. به هر حال آمویان نخستین کشتی‌گیر خارجی است که برای حضور در تیم بانک شهر با او وارد مذاکره شده‌ایم و صحبت‌ها برای نهایی شدن قرارداد در حال انجام است.

وی درباره وضعیت مالی و نحوه جذب کشتی‌گیران نیز گفت: خدا را شکر شرایط خوبی داریم و دست بچه‌ها را باز گذاشته‌ایم. این‌طور نیست که بخواهیم به کشتی‌گیری بگوییم حتماً باید به بانک شهر بیایید. کشتی‌گیران آزاد هستند و خودشان انتخاب می‌کنند. بسیاری از این نفرات شاگردان خود من هستند و ارتباط نزدیکی با آن‌ها دارم، اما قرار نبوده برای جذب آن‌ها فشار بیاوریم.

رمضانی در ادامه درباره حضور ملی‌پوشان در ترکیب بانک شهر اظهار داشت: سعید اسماعیلی ملی‌پوش در ترکیب تیم ما حضور دارد. برای مرحله نیمه نهایی و فینال قرار است برای تیم ما کشتی بگیرد، امیدواریم بتوانند تیم را همراهی کنند. مردم دوست دارند کشتی این نفرات را ببینند و ما هم در اصل منفعت ملی را در نظر می‌گیریم.

وی تأکید کرد: اگر حضور یک ملی‌پوش در لیگ باعث شود که به ضرر تیم ملی باشد یا احتمال آسیب‌دیدگی و مشکل برای او وجود داشته باشد، ما چنین کاری نمی‌کنیم. من خودم مربی تیم ملی هستم و باید این نگاه را داشته باشم. هرچقدر هم تیم باشگاهی برای من مهم باشد، اول باید منفعت ملی را در نظر بگیرم و این وظیفه من است. حضور بانک شهر قطعاً رونق زیادی به لیگ برتر کشتی فرنگی می‌دهد و امیدواریم اتفاقات خیلی خوبی در لیگ امسال رقم بخورد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک شهر مدعی قهرمانی در لیگ امسال است، عنوان کرد: شرایط تقریباً برای سه تیم اصلی یکسان است. هر تیم می‌تواند سه ملی‌پوش و دو کشتی‌گیر خارجی در اختیار داشته باشد و شرایط کلی تقریباً برابر است. شاید بانک شهر در مقایسه با یک تیم، از نظر مالی بیشتر هزینه کرده باشد، اما از سوی دیگر ما فرصت اصلی و زمان مناسب جذب کشتی‌گیران را به دلیل ورود دیرهنگام به لیگ از دست دادیم.

رمضانی ادامه داد: استقلال، سپاهان و بانک شهر شرایط خاص خودشان را دارند و حالا باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. ما همه در کنار هم رقابت می‌کنیم و در عین حال با یکدیگر رفیق هستیم. با مربیان و مسئولان تیم‌های دیگر از جمله طالب نعمت‌پور و سایر دوستان شوخی داریم و تلاش می‌کنیم لیگ را جذاب‌تر کنیم. امیدوارم هرچه جلوتر برویم، رقابت جذاب‌تر خواهد شد و یک لیگ خوب و دیدنی را برگزار کنیم و کشتی فرنگی بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد.