به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: ارتش متجاوز آمریکا به نفتکش های ایران اخطار تخلیه داده است تا آنها را مورد اصابت قرار دهد، لذا اعلام می کنم هرگونه تعرض به نفتکش های ایران موجب هدف قرار گرفتن پایگاه های آمریکا در منطقه توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.