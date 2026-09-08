  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱

سرلشکر عبداللهی:

تعرض به نفتکش‌های ایران را با هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا پاسخ می‌دهیم

تعرض به نفتکش‌های ایران را با هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا پاسخ می‌دهیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: هرگونه تعرض به نفتکش‌های ایران موجب هدف قرار گرفتن پایگاه های آمریکا در منطقه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: ارتش متجاوز آمریکا به نفتکش های ایران اخطار تخلیه داده است تا آنها را مورد اصابت قرار دهد، لذا اعلام می کنم هرگونه تعرض به نفتکش های ایران موجب هدف قرار گرفتن پایگاه های آمریکا در منطقه توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

کد مطلب 6941718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جلالی IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام، بجای پایگاه های امریکا، چاه های نفت و گاز ،کویت وبحرین و امارات و قطر را بزنید، نتیجه به مراتب بهتری حاصل میگردد،، بگذارید رگ حیات ترامپ پاره گردد
    • محمود IR ۰۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سردار،به نظرم هر تهدیدی را با زدن منابع انرژی جواب بدین
    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      شما هم نفت کش ها را بزنید و هم پایگاههای آمریکایی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها