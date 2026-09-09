بهادر زکیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: برنامه آمادهسازی تیم ملی در یک دوره چهارماهه دنبال شد و این روند از اردوهای داخلی آغاز شد. در ۴۰ روز گذشته نیز ملیپوشان در اردوهای برونمرزی در کشور مالزی حضور داشتند.
وی ادامه داد: همزمان با برگزاری این اردو ملیپوشان در سه مسابقه بینالمللی در مالزی نیز شرکت کردند که حضور در این رقابتها میتواند تأثیر قابل توجهی در افزایش تجربه و آمادگی بازیکنان داشته باشد.
سرمربی تیم ملی بدمینتون خاطرنشان کرد: ملیپوشان امروز به کشور بازمیگردند و پس از یک دوره سه تا چهار روزه ریکاوری مجدداً به مدت یک هفته در اردو حضور خواهند داشت تا هماهنگیهای نهایی انجام شود. بر اساس برنامه تیم ملی ۲۴ شهریورماه راهی بازیهای آسیایی ناگویا خواهد شد.
زکیزاده درباره سطح رقابتها در بازیهای آسیایی ناگویا اینگونه توضیح داد: سطح مسابقات کاملاً مشخص است و رقابت اصلی میان تعدادی از برترین ورزشکاران آسیایی خواهد بود. رقبای ملیپوشان از نظر رنکینگ جهانی نیز در سطح بالایی قرار دارند و جزو ۲۰ بازیکن برتر دنیا محسوب میشوند.
وی افزود: با این حال با توجه به میزان آمادگی و برنامهای که برای ملیپوشان در نظر گرفتهایم خوشبین هستیم که بازیکنان بتوانند عملکرد خوبی در ناگویا داشته باشند. حضور در این رقابتها میتواند تجربه ارزشمندی برای بازیکنان و مجموعه تیم ملی به همراه داشته باشد.
سرمربی تیم ملی بدمینتون در ادامه درباره شرایط جدول مسابقات نیز اظهار کرد: هنوز از وضعیت نهایی جدول مسابقات اطلاع دقیقی ندارم ولی با توجه به سطح رقبای آسیایی پیشبینی میکنم ملیپوشان در قرعه و جدول کار دشواری پیش رو داشته باشند.
وی در ادامه درباره برنامههای آمادهسازی تیم ملی پس از شرایط اخیر و لغو برخی برنامههای اعزامی گفت: ما تلاش کردیم با توجه به حضور ملیپوشان در مسابقات بینالمللی و اردوی بلندمدت آنها در مالزی روند آمادهسازی را به بهترین شکل دنبال کنیم.
زکیزاده خاطرنشان کرد: بر اساس نظر مربیان حاضر در کمپهای بینالمللی برای رسیدن به آمادگی کامل در رویدادهای مهم حداقل به دو تا سه سال برنامهریزی مستمر، حضور در اردوها و کمپهای بینالمللی نیاز است. البته اعزام نفرات برتر به این کمپها هزینه زیادی دارد و نیازمند توانمندی مالی و پشتیبانی مناسب است.
وی افزود: ملیپوشان در یک ماه گذشته تجربه خوبی در کمپ بینالمللی مالزی به دست آوردند. در این کمپ ورزشکارانی از کشورهای مختلف از جمله هنگکنگ، تایلند، فیلیپین و مالزی حضور داشتند و برگزاری دیدارهای تدارکاتی و تمرین در کنار این بازیکنان تجربه ارزشمندی برای ملیپوشان ایران بود.
سرمربی تیم ملی بدمینتون تصریح کرد: بازیکنان ما در این مدت تجربههای خوبی کسب کردند اما اگر چنین برنامههایی به شکل مستمر ادامه داشته باشد قطعاً ملیپوشان به ظرفیت و تجربه بیشتری در اداره و کنترل مسابقات دست پیدا خواهند کرد.
زکیزاده درباره استفاده از حضور در بازیهای آسیایی برای کسب سهمیه المپیک نیز گفت: برنامه المپیک چهار ساله است و با توجه به شرایط رنکینگ جهانی رسیدن به المپیک برای بیشتر بازیکنان بسیار سخت و احتمال آن ضعیف است.
وی ادامه داد: با این حال علی حیاتی یکی از بازیکنانی است که امیدواریم با توجه به برنامهریزی انجامشده و حمایتهایی که از او صورت گرفته بتواند طی ۶ تا ۸ ماه آینده نتایج مناسبی در مسابقات بینالمللی و رنکینگ جهانی کسب کند و شانس حضور در المپیک را به دست آورد.
سرمربی تیم ملی بدمینتون در پایان خاطرنشان کرد: این ۶ تا ۸ ماه برای علی حیاتی بسیار مهم است و باید از فرصت پیش رو به بهترین شکل استفاده کند ولی برای سایر بازیکنان با توجه به جایگاه آنها در رنکینگ جهانی مسیر کسب سهمیه المپیک بسیار دشوار خواهد بود.
نظر شما