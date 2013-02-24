توسعه زیر ساختها در کنار افزایش بودجه عمرانی از ضروری ترین نیازهای جدی استان ایلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباس زاده در نشست شورای برنامه ریزی استان که با حضور اعضا کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در استانداری ایلام برگزار شد، اظهار داشت: این استان نزدیک ترین دروازه به عتبات عالیات است و نیاز امروز آن ایجاد تحول در شبکه های ارتباطی است که احداث بزرگراه از شمال به جنوب استان، احداث بزرگراه کرمانشاه - ایلام به خوزستان و تسریع در ساخت تونلهای در دست اقدام و احداث شبکه راه آهن می تواند کمک بزرگی در توسعه پایدار استان داشته باشد.

عباس زاده با اشاره به اینکه استان ایلام در حوزه منابع نفت و گاز،‌ كشاورزی،‌ منابع طبیعی و گردشگری از ظرفیت های منحصر به فرد و كم نظیری برخوردار است، بیان داشت: توسعه همه جانبه و شكوفایی توانایی های استان ایلام در گرو استفاده بهینه از ظرفیت ها و سرمایه های خدادادی منطقه بوده كه برای تحقق این مهم نیاز به توجه ویژه دولت و مجلس بویژه اعضا كمیسیون برنامه و بودجه مجلس است.

رئیس شورای برنامه ریزی استان بر ضرورت اصلاح برخی قوانین برای بهبود امور اقتصادی و زیرساختی مناطق محروم و استان های كم جمعیت تاكید كرد و گفت: ملاك جمعیت در بودجه و اختصاص منابع به استان ها باید اصلاح و ملاك توزیع اعتبارها مبتنی بر تكمیل زیرساخت های مناطق محروم باشد تا استان های کم برخوردار بتوانند رشد و توسعه جهشی داشته باشند واین مهم با درایت نخبگان برنامه ریزی کشور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.

عباس زاده با بیان این كه سهم مناطق محروم در بودجه ریزی باید بیشتر دیده شود، افزود: از غرب تا شرق كشور پنج استان محروم بیشتر وجود ندارد كه باید با رویكرد و راهبرد ویژه، توسعه و مسائل و مشکلالت آنها پیگیری شود.

نماینده عالی دولت در استان ایلام با بیان این كه دولت بر توسعه همه جانبه این منطقه اهتمام جدی دارد، افزود: انتظار می رود كه مجلس شورای اسلامی نیز در تصویب بودجه و قوانین به استان های كمتر توسعه یافته و محروم بویژه استان ایلام نگاه ویژه ای داشته باشند.

عباس زاده ابراز امیدواری كرد: با هم افزایی دولت عدالت محور و مجلس شورای اسلامی، ایلام و دیگر استان های محروم بتوانند در مسیر رشد و شكوفایی بیشتر قرار گیرند.

وی گفت: استان ایلام یک استان کاملا ایثار گر است که نگاه به آن باید بصورت ویژه و ایثارگرانه باشد.

استاندار ایلام به ظرفیت بالای این استان در جذب سرمایه گذاری اشاره کرد وافزود :در سال 91 گرانیگاه کار دولت طرح توسعه کشاورزی بود که این استان توانست به عنون استان اول کشور در کوتاهترین زمان 170 میلیارد تومان در این زمینه توسعه کشاورزی جذب کنند.

مشکینی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان ساخت: استان ایلام 8 سال درگیر جنگ تحمیلی و پس از آن نیز دو دهه اکثر خاک این استان به مین ها و مواد منفجره عمل نکرده ناشی از جنگ تحمیلی آلوده بود که پاکسازی آن بر اساس استانداردهای جهانی 200 سال به طول می انجامید و در دولتهای قبل پاکسازی کامل خاک آن تا سال 1410 پیش بینی شده بود که در سال 85 با دستور ویژه رئیس جمهور و اقدامی جهادی در طول یک برنامه پنجساله پاکسازی کامل خاک استان از مین ها و مواد منفجره عمل نکرده ناشی از جنگ تحمیلی به اتمام رسید.

در ادامه این جلسه تعدادی از مدیران نظرات ود یدگاه های خود را در راستای راهکارهای توسعه استان بیان کردند.

تلاش خواهیم کرد به استان ایلام در بودجه 92 سهم قابل توجهی تعلق گیرد

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلام ی نیز گفت: با توجه به شرایط محرومیت در استان ایلام، تلاش خواهیم کرد در بودجه سال 92 سهم قابل توجهی به این استان تعلق گیرد.

غلام رضا مصباحی مقدم در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی استان ایلام و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که در محل استانداری ایلام برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به این که لایحه بودجه سال 92 در دستور کار دولت بوده و قرار است در مجلس شورای اسلامی نیز بررسی شود، بنابراین تلاش می شود که به استان های محروم در قالب توازن منطقه ای کمک بیشتری شود.

وی با بیان اینکه یکی از بسترهای پایه ای برای توسعه مناطق محروم نگاه توازن منطقه ای است، گفت: توازن منطقه ای بر پایه شاخص های جمعیتی،‌ توانمندی ها و منابع در نظام بودجه ریزی برای جهش و توسعه مناطق محروم و غیربرخوردار کشور تعریف شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: توازن منطقه ای باعث می شود که هر جا محرومیت باشد، ضریب بالاتری از حیث بودجه در اختیار آن منطقه قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان این که استان ایلام در بخش نفت و گاز دارای توانمندی های فراوانی است گفت: سرمایه گذاری در حوزه های مشترک نفتی این استان با کشور همسایه باید شتاب بیشتری بگیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: وزارت نفت به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های منابع نفت و گاز استان ایلام باید سرمایه گذاری و توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد.

مصباحی مقدم تاکید کرد: بدون تردید افزایش سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز منطقه می تواند منجر به تحول اقتصادی در منطقه شود.

