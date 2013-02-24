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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۵۵

محمودی تأکید کرد:

تجهیز ورزشگاه امام بر اساس قوانین AFC/مشکلی برای برگزاری رقابت های جام باشگاه های آسیا وجود ندارد

تجهیز ورزشگاه امام بر اساس قوانین AFC/مشکلی برای برگزاری رقابت های جام باشگاه های آسیا وجود ندارد

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: با تکمیل نواقص استادیوم یادگار امام (ره) تبریز ، مشکلی برای برگزاری رقابت های جام باشگاه های آسیا وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، اکبر محمودی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: نواقص استادیوم 70 هزار نفره یادگار امام تبریز در طول سه ماه اخیر با تمام توان و قوا تکمیل شده و این استادیوم در حال حاضر به یکی از بهترین استادیوم ها کشور تبدیل شده است.

وی افزود: هم اکنون این استادیوم بر اساس آخرین قوانین AFC تجهیز شده و یکی از استادیوم های استاندارد کشور محسوب می شود.

محمودی در خصوص نواقص استادیوم یادگار امام (ره) در چند روز اخیر گفت : مهمترین مشکلات استادیوم از نظر AFC شامل نور مناسب ، رختکن ها ، صندلی ها، ارتباطات اینترنتی ، ترمیم چمن ، نیکمت های ذخیره ، تیرهای دروازه بود که این مشکلات رفع شد.

وی همچنین ادامه داد: تعبیه تونل خرطومی متحرک ویژه تردد بازیکنان از رختکن به زمین مسابقه، تعویض نیمکت های ذخیره و 22 نفره شدن آنها ، تعویض تیر دروازه ها ، رنگ آمیزی قسمت هایی از ورزشگاه ، اتمام نصب صندلی ها، ایجاد مسیر ویژه تردد خبرنگاران ازجایگاه به زمین مسابقه و اتاق کنفرانس، افزایش تعداد باجه های بلیت فروشی، تجهیز اتاق پزشکان و دوپینگ وجایگاه VIP ازجمله کارهایی است که درورزشگاه انجام گرفته ودر ورود به آن کاملاˈ تغییرات مشهود است.

کد مطلب 2005002

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