هتل پارس تبریز، میزبان عنکبوت ها

به گزارش خبرنگار مهر، تیم الجزیره با پرواز اختصاصی خود یکشنبه شب وارد تبریز می شود و قرار است کاروان این تیم اماراتی در هتل پارس تبریز اقامت داشته باشد.

دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و الجزیره امارات از ساعت 16:30 روز سه شنبه هشتم اسفند در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

"های تان" چینی که از او به عنوان یکی از بهترین داوران آسیا یاد می شود، قاضی این دیدار مهم خواهد بود و دو هموطن وی به نام های "وی مینگ هو" و "وی هان" به عنوان کمک داور او را در امر قضاوت یاری می کنند. "دی وانگ" داور چهار این بازی است و ناظری از کشور سوریه بر کار قضاوت داوران نظارت خواهد کرد.