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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۱۱

هتل پارس تبریز، میزبان عنکبوت ها

هتل پارس تبریز، میزبان عنکبوت ها

تبريز-خبرگزاري مهر:تیم فوتبال الجزیره امارات حریف تیم فوتبال تراکتورسازی در روز اول رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا یکشنبه شب وارد تبریز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم الجزیره با پرواز اختصاصی خود یکشنبه شب وارد تبریز می شود و قرار است کاروان این تیم اماراتی در هتل پارس تبریز اقامت داشته باشد.

دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و الجزیره امارات از ساعت 16:30 روز سه شنبه هشتم اسفند در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.
 
"های تان" چینی که از او به عنوان یکی از بهترین داوران آسیا یاد می شود، قاضی این دیدار مهم خواهد بود و دو هموطن وی به نام های "وی مینگ هو" و "وی هان" به عنوان کمک داور او را در امر قضاوت یاری می کنند. "دی وانگ" داور چهار این بازی است و ناظری از کشور سوریه بر کار قضاوت داوران نظارت خواهد کرد.

ناظر بازی تراکتورسازی و الجزیره نیز هندی خواهد بود.

 

 

 

کد مطلب 2004591

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