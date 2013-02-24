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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

کری اولین سفر خارجی خود را با لندن کلید زد

کری اولین سفر خارجی خود را با لندن کلید زد

یک رسانه غربی از سفر وزیر خارجه آمریکا به لندن و آغاز سفر جان کری به 9 کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جان کری امروز یکشنبه واشنگتن را به مقصد لندن ترک کرد و قرار است که در اولین سفر خارجی خود به 9 کشور سفر کند.

کری در اولین سفر خارجی خود به برلین، پاریس، رم، آنکارا، قاهره، ریاض، ابوظبی و دوحه نیز سفر می کند و 9 مارس به واشنگتن باز می گردد.

وزیر خارجه آمریکا در سفر به کشورهای اروپایی با همپیمانان این کشور درباره سوریه و گسترش روابط آمریکا با این کشورها گفتگو می کند. کری در سفر به ابوظبی با مقامات امارات متحده عربی درباره افغانستان و مذاکرات سازش نیز گفتگو می کند.

کری در سفر به ترکیه درباره اوضاع سوریه، تقویت صلح، ثبات و امنیت در منطقه و همکاریهای واشنگتن و آنکارا برای مبارزه با تروریسم گفتگو می کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین در تور خاورمیانه با نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه درباره مشکلات منطقه رایزنی می کند.

کد مطلب 2005041

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