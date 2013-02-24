نمایشگاه انفرای عکس علیرضا قمری در کرمانشاه برپا شد/" بی تو هیچ" مستند اجتماعی

رئیس انجمن عکاسان کرمانشاه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه 28 قطعه عکس عکس با موضوع مستند اجتماعی به نمايش درآمده است.

وی افزود: عکاسی مستند اجتماعی را از جمله سخت ترین شاخه های عکاسی است و در عکاسی اجتماعی سوژه انسان است و انسان نیز پیچیدگیهای بسیاری دارد و ارتباط برقرار کردن با آن نسبت به سوژه های بی تحرک بسیار دشوارتر است.

رئیس انجمن عکاسان کرمانشاه هدف از برگزاری این نمایشگاه را خدمت به مردم کرمانشاه از لحاظ دیداری و بصری عنوان کرد.

وی در خصوص موضوع عکس های نمایشگاه و نام آن افزود: عکس های نمایشگاه با محوریت انسانی گرفته شده یعنی اینکه اگر انسان از عکس ها حذف شود عکس ها ماهیت خود را از دست خواهند داد و " تو " یا همان انسان وجود ندارد.

قمری با بیان اینکه بسیاری از عکاسان از دست گرفتن دوربین هراس دارند گفت: متقاعد کردن این عکاسان برای عکاسی بسیار دشوار است، به همین علت بسیاری از عکاسان ترجیح می دهند سراغ سوژه های از قبیل طبیعت بروند که دردسری کمتری داشته و ارتباط با سوژه در آنها راحت تر است.

وی با اشاره به همکاری مسئولین ذیربط برای برپایی این نمایشگاه ادامه داد: ما از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه توقع کمک برای برپایی نمایشگاه داشتیم که متاسفانه اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی این لطف را در حق ما دریغ کرد.

در روز پایانی این نمایشگاه جلسه نقد و بررسی برگزار می شود که ورود برای عموم مردم آزاد است.

این نمایشگاه از5 تا 10 اسفندماه سال جاری در محل دانشکده فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی واقع در میدان جلیلی برای بازید علاقمندان دایر است و علاقه مندان می توانند از ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر از اين نمايشگاه بازديد كنند.



