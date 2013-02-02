نمایشگاه عکس انقلاب در کرمانشاه برپا شد

مظفر تیموری در حاشیه این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه 34 عکس از غلامحسین محبی و جواد صفا به مناسبت 34 امین سالگرد انقلاب اسلامی ایران به معرض نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: پیش از برگزاری این نمایشگاه 110 عکس از عکاسان کرمانشاهی به اداره ارشاد شهرستان کرمانشاه ارائه شد و به مناسبت سال 1357 که مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود 57 عکس منتخب شناخته و مورد تقدیر واقع می شود.

تیموری ادامه داد: از بین آثار ارسالی و 57 عکس منتخب 34 اثر جهت ارائه در نمایشگاه انتخاب و به معرض دید گذاشته شده است.

وی در خصوص ویژگی این نمایشگاه نسبت به سایر نمایشگاه های عکس گفت: در این نمایشگاه عکس هایی که مربوط به سال 57 است و تا کنون در هیچ نمایشگاهی ارائه نشده به معرض نمایش گذاشته شده است.

تیموری افزود: این عکس ها در قالب موضوعاتی چون چیروزی انقلاب، 22 بهمن، تظاهرات مردم و حضور ارتش در کنار مردم گرفته شده است.

لازم به ذکر است، این نمایشگاه ظهر شنبه و با حضور حجت الاسلام محمد آفتابی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه، عباس سروری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رنجبر معاون فرماندار کرمانشاه و جمعی از مسئولین افتتاح و از 14 تا 22 بهمن ماه همه روزه صبح ها ساعت 9 تا 12 و عصرها 15 تا 17 و 30 دقیقه برگزار و آماده بازدید علاقه مندان است.

