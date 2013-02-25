سکوت وزارت خارجه ترکیه درباره دیدار سری مقامات ترک و صهیونیست در رم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " تودی زمان" چاپ ترکیه ، منابع دیپلماتیک ترکیه در خصوص خبر رسانه صهیونیستی "اسرائیل تایمز" مبنی بر دیدار سری مقاماتی از رژیم صهیونیستی با مقاماتی از وزارت خارجه ترکیه در رم پایتخت ایتالیا سکوت اختیار کرده اند.

بر اساس گزارش اسرائیل تایمز ، سه هفته پیش "فریدون سینیراوغلو" معاون وزیر خارجه ترکیه با " یاکوف آمیدور" مشاور امنیتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی و "جوزف سیچانور" از دیپلمات های ارشد وزارت خارجه این رژیم با هدف برطرف کردن موانع موجود بر سر راه عادی سازی روابط، دیداری سری داشته اند.

براساس گزارش مذکور، این طرح رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط با ترکیه با شکست روبرو شد.

یک دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه ترکیه که نامش فاش نشده است در مصاحبه ای با تودی زمان از توضیح درباره جزئیات این دیدار خودداری کرد و گفت : درخواست ترکیه از اسرائیل برای حل مشکلات واضح و شفاف است.

گفتنی است در پی کشته شدن چند نفر از اتباع ترکیه در جریان حمله کماندوهای این رژیم به کشتی حامل کمک های بشردوستانه برای مردم غزه، روابط این دو متحد استراتژیک رو به تیرگی نهاد.

گفتنی است برخی از منابع خبری در روزهای اخیر با اشاره به سفر "جان کری" وزیر خارجه آمریکا به منطقه اعلام کرده اند که جان کری حامل پیامی از سوی مقامات رژیم صهیونیستی برای مقامات ترکیه خواهد بود.

گفتنی است مقامات آمریکایی بارها خواستار ترمیم روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی این دو متحد استراتژیک آمریکا در منطقه شده اند.