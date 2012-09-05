  1. بین الملل
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۲۴

تجارت ترکیه از بحران منطقه:

ترکیه اسرائیل را در صادرات تسلیحات جاگذاشت

ترکیه اسرائیل را در صادرات تسلیحات جاگذاشت

مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در گزارشی اعلام کرد: ترکیه با قرار گرفتن در جایگاه هشتم کشورهای صادرکننده تسلیحات جهان در سال 2011 از اسرائیل در این زمینه پیشی گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جیهان ترکیه، مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در گزارشی که اخیرا منتشر شده اعلام کرد: ترکیه در سال 2011 در جایگاه هشتم کشورهای صادر کننده تسلیحات جهان قرار گرفته است.

به گزارش فلسطین الیوم به نقل از رسانه های ترک، آنکارا با فروش 800 میلیون دلار تسلیحات جنگی که 700 میلیون دلار آن به کشورهای در حال توسعه بوده از  از اسرائیل و اسپانیا در این فهرست پیشی گرفته است.

خاطرنشان می شود این برای نخستین بار است که ترکیه در جایگاه 10 کشور نخست صادر کننده تسلیحات جهان قرار می گیرد. از طرفی با توجه تحولات اخیر منطقه به نظر می رسد بیشترین میزان تسلیحات صادر شده از ترکیه برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه سوریه و لیبی ارسال شده و هزینه آن هم از سوی طرفهای ذینفع از جمله عربستان سعودی و قطر پرداخت شده باشد.

کد مطلب 1689564

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