ترکیه اسرائیل را در صادرات تسلیحات جاگذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جیهان ترکیه، مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در گزارشی که اخیرا منتشر شده اعلام کرد: ترکیه در سال 2011 در جایگاه هشتم کشورهای صادر کننده تسلیحات جهان قرار گرفته است.

به گزارش فلسطین الیوم به نقل از رسانه های ترک، آنکارا با فروش 800 میلیون دلار تسلیحات جنگی که 700 میلیون دلار آن به کشورهای در حال توسعه بوده از از اسرائیل و اسپانیا در این فهرست پیشی گرفته است.

خاطرنشان می شود این برای نخستین بار است که ترکیه در جایگاه 10 کشور نخست صادر کننده تسلیحات جهان قرار می گیرد. از طرفی با توجه تحولات اخیر منطقه به نظر می رسد بیشترین میزان تسلیحات صادر شده از ترکیه برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه سوریه و لیبی ارسال شده و هزینه آن هم از سوی طرفهای ذینفع از جمله عربستان سعودی و قطر پرداخت شده باشد.