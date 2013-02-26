1300میلیارد تسهیلات بسیج به مردم برای اقتصاد مقاومتی / جزئیات برنامه اقتصاد مقاومتی بسیج تشریح شد

سردار مجید خراسانی مسئول بسیج خراسانی در نشست خبری مطبوعاتی این سازمان که صبح امروز سه شنبه در مرکز بسیج دانشجویی برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه فعالیت این سازمان در مناطق خارج از کشور به ویژه در لبنان گفت: برای انتقال فرهنگ و خدمات به کشورهای دیگر برنامه ریزی کرده ایم که در نشستی که با سفرای 80 کشور داشته ایم، ظرفیت ها و توانایی های خود را به آنها اعلام کرده ایم، این مرحله ورودی برای جهادگران است.

وی در پاسخ به این سوال که جهادگران شرکت کننده در این برنامه ها از نیروهای خودتان هستند یا از عموم مردم، گفت: مخاطبین خود مردم هستند ، در حوزه جهادگری محدود به بسیجی بودن نیستیم و هر ایرانی را که تمایل داشته باشد در حوزه جهادی فعالیت کند می پذیریم.

سردار خراسانی در پاسخ به این سئوال که نحوه فعالیت نهادها و طرح های اقتصاد مقاومتی از نظر تئوری و اجرایی در سال 92 چگونه است؟، تصریح کرد: ما در این طرح ها حدود یک هزار و 300 میلیارد تسهیلات در نظر گرفته ایم که 300 میلیارد آن از طریق منابع بسیج در اختیار مردم قرار می گیرد و نزدیک به هزار میلیارد دیگر با برنامه ریزی هایی که با دولت انجام داده ایم، به مردم اختصاص می یابد.

وی خاطر نشان کرد: نحوه در اختیار قرار دادن این تسهیلات به گونه ای است که ما پروژه ها را خودمان انجام می دهیم و به ثمر می رسانیم به طوریکه به عنوان مثال به جای آنکه پول ماهی را در اختیار مردم قرار دهیم حوضچه ماهی ساخته و آن را به مردم می دهیم و باعث اشتغال زایی و تولید کار می شویم.

وی در ادامه به نحوه ورود در این عرصه پرداخت و گفت: ما بنا نداریم که طرح را زخمی و نیمه کاره رها کنیم بلکه در صدد آن هستیم تا در هر استان و شهرستان سه عرصه را پیدا کنیم که آنها در آن توانایی زیاد دارند و در این زمینه در ابتدای کار از هر استان سه دهستان شروع کننده این طرح ها خواهند بود.

خراسانی واگذاری مرغداری های خانگی را از دیگر برنامه های اقتصاد مقاومتی بسیح دانست و گفت: ما در صدد آنیم تا منابع موجود در کشور استفاده کنیم و به هر خانواده در شهرستان ها و روستاها که توانایی نگه داری مرغ را دارند حدود 10 قطعه مرغ بدهیم تا در زمینه پرورش مرغ سنتی پیشرفت کنیم.

وی یکی دیگر از طرح های مقاومتی امسال را استخرهای ماهی خواند و گفت که از قبل 50 هزار چاه موجود بود، 10 هزار چاه را اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد.

سردار خراسانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این فعالیت ها تداخلی بین دیگر نهادها ایجاد نمی کند، خاطر نشان کرد: ما در این زمینه نقش مکمل را بازی می کنیم هر چند که با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.