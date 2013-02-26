توزیع 12 مدال رنگارنگ در روز شکست نامداران

به گزارش خبرنگار مهر، در روز اول این مسابقات رقابتها در دو بخش تالو و ساندا پیگیری شد که نفرات برتر چهار فرم تالو معرفی شدند. از بین 12 مدال توزیع شده، خراسان رضوی صاحب 2 مدال طلا و یک برنز شد،هرمزگان و کرمانشاه هر کدام به 1 نشان طلا و 1 نقره دست یافتند، زنجان و تهران الف هر کدام 1 نقره گرفتند و لرستان، مرکزی و کهکیلویه و بویراحمد هر کدام صاحب 1 مدال برنز شدند.

از شگفتی های روز نخست می توان به شکست و حذف اکبر محمدزاده قهرمان جوانان جهان در سال 2008 در وزن 56- کیلوگرم و مسعود انصاری عضو تیم ملی در سال 2009 و اردونشین باسابقه در وزن 52 – کیلوگرم هر 2 از تیم زنجان اشاره کرد. احسان پیغمبری نفر سوم بازیهای آسیایی گوانگجو نیز با توجه به کسب مدال طلا در فرم "دائو شو" موفق به تکرار این مدال در فرم "چانگ چوان" نشد و عنوانی بهتر از سومی کسب نکرد.



نفرات برتر 4 فرم تالو به این شرح است:



فرم چانگ چوان:1-مهدی قبادی(کرمانشاه)2-میثم امانی(زنجان)3-احسان پیغمبری(خراسان رضوی)

فرم دائوشو:1- احسان پیغمبری(خراسان رضوی)2- مهدی قبادی(کرمانشاه)3-محمد سلیمان پور

فرم نان چوان:1-طاهر قاسمی(هرمزگان)2-سعید مسلمی(هرمزگان)3-بهنام گلی(لرستان)

فرم تای چی چوان:1-علی وطن خواه(خراسان رضوی)2-فرشید اسدیان(تهران الف)3-جواد بخشی(مرکزی)



در بخش ساندا هم 110 مبارزه در 10 وزن برگزار شد و این رقابتها به مرحله یکچهارم نهایی رسید. این رقابتها امروز سه شنبه با برگزاری 7 فرم باقیمانده تالو و مراحل یکچهارم،نیمه نهایی و فینال اوزان ساندا و شناخت قهرمان مسابقات به پایان خواهد رسید.

