بازگشت غریبانه ووشوکاران به خانه/جای خالی مسئولان ورزش کیش در مراسم استقبال

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانان ووشوی جزیره کیش پس از کسب چهار مدال طلا و سه نقره مسابقات قهرمانی کشور در دزفول و کسب سهمیه های مسابقات قهرمانی ووشوی جهان در هلند در میان غیبت مسئولان ورزشی و مدیران منطقه آزاد کیش وارد فرودگاه بین المللی کیش شدند.

علیرغم اینکه مسئولان روابط عمومی های سازمان منطقه آزاد کیش، موسسه ورزش و آموزش کیش و حتی صدا و سیمای مرکز کیش 48 ساعت قبل، از ورود ورزشکاران مطلع بودند در حال هنگام بازگشت هیچگونه استقبال رسمی از تیم هفت نفره ووشوی کیش انجام ندادند تا این ورزشکاران نسبت به بی توجهی مسئولان لب به گلایه گشایند.

متولیان ورزشی کیش حتی یک پلاکارد و بنر در ستایش این ورزشکاران نصب نکردند تا گردشگران و ساکنان جزیره کیش را از این افتخارآفرینی ورزشکاران ووشو با خبر کنند.

تیم ووشوی کیش سال گذشته نیز هم با کسب دو مدال طلا و دو مدال نقره در مسابقات جهانی 2012 آلمان پرچم جمهوری اسلامی را با افتخار به اهتزار درآورد.

رضا همتی دارنده مدال های طلا و نقره مسابقات قهرمانی کشور و جهان در همین رابطه در گفتگوی با خبرنگار مهر با ابراز تاسف از بی توجهی به ورزش ووشو و مدال آوران این رشته ورزشی در جزیره کیش گفت: وقتی تیم با افتخار و اقتداری که در مسابقات قهرمانی کشور انتخابی به مسابقات جهانی 2013 هلند در شهرستان دزفول بدست آورد وارد فروردگاه بین المللی کیش شدیم نه از خبرنگاران خبری بود، نه صدا و سیما و نه از مسئولان آن هم با وجود اینکه از 48 قبل اطلاع داشتند که تیم درحال بازگشت به کیش است.

وی افزود: هفت نفر از اعضای تیم و یک مربی فقط با 15 میلیون ریال از کیش به مسابقات کشوری اعزام شدیم که این مبلغ برای تیمی که یک سفر پنج روزه داشت بسیار ناچیز بود.

همتی اظهارداشت: هزینه های سفر به دزفول و اقامت را ورزشکاران پرداخت کردند، باید خودمان را برای مسابقات 2013 هلند که اردبیهشت ماه سال 1392 برگزار می شود آماده کنیم.

همتی با اظهار اینکه درک نمی کنم که مسئولان با تیم مشکل دارند یا با ورزش ووشو، بیان داشت اگر چه این بی مهری ها و بی توجهی ها همیشه بوده است اما تا کنون به لطف خداوند و همت والای مربی و سرپرست تیم در بچه ها تاثیر منفی نگذاشته است، ولی این رسم در مقایسه با هزینه های کلان و توجه های ویژه و تبلیغات گسترده برای برگزاری کنسرت های گوناگون موسیقی پاپ انصافا رسم خوبی نیست.

به گفته وی، اینگونه رفتارها و بی توجهی ها به ورزشکاران و ورزش در شان جزیره کیش و مسئولان آن نیست. این بی توجهی ها مانند آفت به جان ورزش کیش افتاده است و کسانی که این آفت را در سایر ورزش ها گسترش می دهند به فکر اصلاح رویه و نگاه ها به ورزش باشند.

وی افزود: به عنوان یک ورزشکار کوچک عاجزانه از مسئولان انتظار دارم که به وضعیت کلی ورزش در جزیره کیش رسیدگی جدی شود. ورزش نیازمند اهل فن است نه اینکه هر کس از راه رسید بشود همه کاره ورزش کیش. اگر این جدیت و رسیدگی امروز انجام بگیرد به مراتب بهتر از فردا خواهد بود.