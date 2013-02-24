تيم ووشو خراسان شمالي به رقابت هاي قهرماني كشور اعزام شد

علی یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تيم هفت نفره ووشو خراسان شمالي براي حضور در مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور و انتخابي تيم ملي كه طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاري به ميزباني تهران و در محل مجموعه ورزشي شهيد معتمدي برگزار مي شود، اعزام شدند.

وي اظهار داشت: محمد حيدري در وزن 56- كيلوگرم، ابوالفضل احمدي در 60 كيلو، مجتبي گلي در 65 كيلو، حامد زينل زاده در 70 كيلو، ياسر ناهيد در 75- كيلو، عقيل ناهيد در 80- كيلو و الياس حسيني نيز در وزن 80+ كيلوگرم هفت ووشوكار اعزامي خراسان شمالي به اين رقابت ها هستند كه در بخش ساندا به مصاف حريفان خود مي روند.

يزداني عنوان كرد: نفرات برتر جواز حضور در اردوی تیم ملی ووشوی بزرگسالان اعزامی به دوازدهمين دوره رقابت‌های جهانی مالزی را به دست خواهند آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پايان اين مسابقات نفرات اول تا سوم در بخش تالو و نفرات اول تا سوم مشترک در بخش ساندا( مبارزه) جواز حضور در اردوی تیم های ملی ووشو بزرگسالان را کسب خواهند کرد.

بر اساس اعلام فدارسيون ووشوي كشور دوازدهمين دوره رقابت هاي جهاني مالزي هفتم تا 16 آبان ماه سال آينده به ميزباني مالزی برگزار خواهد شد.

