تیم زنجان با اقتدار بر سکوی نخست ووشوی ایران ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ووشو قهرمانی جوانان کشور با حضور بیش از 323 ورزشکار در قالب 33 تیم در دو بخش تالو و ساندا به میزبانی ورزشگاه معتمدی تهران برگزار شد که در پایان این مسابقات، تیم زنجان توانست با کسب 7 مدال طلا، یک نقره و 2 برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کند. تیم تهران الف با 4 طلا، یک نقره و یک برنز در جایگاه دوم ایستاد و اصفهان نیز با 3 طلا، 5 نقره و 3 برنز مکان سوم را به خود اختصاص داد.
در بخش تالو این رقابتها و در رده سنی نونهالان، حامد رضایی در فرم "چیانگشو" گردنآویز نقره شد و توحید هدایتپور نیز در همین فرم مدال برنز را به گردن آویخت. در رده سنی نوجوانان هم امیرحسین سلطانی با سن کم و کولهباری از تجربه توانست در فرمهای "چانگچوان" و "دائوشو" مدال ارزشمند طلا را از آن خود کند. محمدرضا قشمی نیز با اجرای فرم "تایچیجین" سومین مدال طلای کاروان ورزشی زنجان را به ارمغان آورد.
در ادامه این رقابتها و در رده سنی جوانان، مهدی محمدی نیز خوش درخشید و توانست با کسب بیشترین امتیاز در فرمهای "تایچیچوان" و "تایچیجین" دو مدال طلای دیگر را برای تیم زنجان کسب کند. مجید حسنلو نیز ششمین مدال طلای زنجان را در فرم "گوئنشو" کسب کرد و در فرم "چانگچوان" نیز گردنآویز برنز شد تا تیم زنجان در بخش تالو با کسب 7 مدال طلا، یک نقره و 2 برنز به کار خود پایان دهد.
مسابقات ووشو قهرمانی جوانان کشور در بخش ساندا نیز پیگیری شد که تیم زنجان متشکل از میلاد اجلی، امین نوری، جواد کرمی، فریبرز مسگری و فرشید انواری به مصاف حریفان خود رفت و در پایان توانست به یک مدال طلا در ورن منهای 80 کیلوگرم توسط فرشید انواری دست یافت تا تیم ووشو جوانان زنجان در پایان این رقابتها با کسب 7 مدال طلا، یک نقره و 2 برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کرده و از مقامی که سال گذشته به دست آورده بود، دفاع کند.
در این مسابقات ورزشکاران زنجانی که در قالب سایر تیمها به میدان رفته بودند نیز خوش درخشیدند که در این راستا حسام فرضی، محمدمهدی رستمخانی، محمدمهدی شامی، محمد حسینی، رضا اشرفی و کوروش حیدری توانستند در مجموع 5 مدال طلا، یک نقره و 4 برنز را تصاحب کنند.
تیم ووشو جوانان ایران باید خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا که قرار است مردادماه سال آینده در شهر مانیل فیلیپین برگزار شود، آماده کند. همچنین رقابتهای ووشوی قهرمانی بزرگسالان کشور نیز طی از فردا به مدت 2 روز در مجموعه ورزشی معتمدی تهران برگزار خواهد شد.
برپایی 90 پایگاه جشن نیکوکاری در شهرستان خدابنده
سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خدابنده گفت: امسال 90 پایگاه جشن نیکوکاری در شهرستان خدابنده دایر میشود.
محسن کمالی با اعلام خبر مذکور به ارائه گزارشی از برنامه های پیشبینی شده توسط کمیته امداد شهرستان خدابنده به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری پرداخت.
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامههای کمیته امداد شهرستان خدابنده برپایی پایگاههای جمعآوری کمک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و هفته احسان و نیکوکاری است افزود: با برنامهریزیهای صورت گرفته امسال 90 پایگاه جشن نیکوکاری در سطح شهرستان خدابنده دایر میشود.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خدابنده افزود: از مجموع پایگاههایی که قرار است به مناسبت این جشن برپا میشود، 23 پایگاه در مدارس شهرستان دایر می شود.
کمالی همچنین با اشاره به دایر شدن 26 پایگاه ثابت جشن نیکوکاری در شهرستان خدابنده افزود: همچنین 5 پایگاه سیار نیز به منظور دسترسی آسان مردم و کمک به نیازمندان در سطح شهرستان اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی میکند.
کمالی در ادامه با اشاره به برپایی 15 پایگاه در مساجد شهرستان خدابنده اضافه کرد: همچنین در زمان جشن نیکوکاری چهار پایگاه نیز توسط اصناف در سطح شهرستان دایر میشود.
وی همچنین با اشاره به برپایی هشت پایگاه بسیج در شهرستان خدابنده یادآور شد: در این مدت به ترتیب سه و شش پایگاه در دانشگاهها و بانکهای شهرستان برپا می شود.
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