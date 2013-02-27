  1. فرهنگ و ادب
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۵۶

توضیح شرکت ملی نفت ایران درباره یکی از بخش‌های جای پای جلال

توضیح شرکت ملی نفت ایران درباره یکی از بخش‌های جای پای جلال

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در توضیحی به خبرگزاری مهر، درباره مطالب و آمارهای مندرج در یکی از بخش‌های سفرنامه خوزستان از سلسله مطالب «جای پای جلال» واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که به امضای «شمس جواب‌ور» رئیس روابط عمومی این شرکت رسیده، آمده است: «عطف به گزارش خبری با عنوان «چراغ 80 ساله و محافظت از نخستین چاه نفت ایران با تبر» تاریخ 28 بهمن 91 احتراماً به استحضار می‌رساند اولین چاه نفت خاورمیانه و ایران مطابق مستندات تاریخی غیرقابل انکار در تاریخ 5 خرداد 1287 خورشیدی مطابق با 26 می 1908 میلادی در عمق 360 متری در مسجد سلیمان به نفت رسید و دکل آن هم‌اکنون به صورت نمادین در همان محل پابرجا باقی مانده و هرساله هزاران نفر از دانشجویان و اساتید رشته‌های نفت، تاریخ و علاقه‌مندان به پیشینیه این صنعت پرافتخار از آن بازدید می‌نمایند.

با این توضیح، ادعای وجود نخستین چاه نفت خاورمیانه و ایران و به ثمر رسیدن آن در ابتدا در آغاجاری و سپس در مسجدسلیمان از پایه بی‌اساس و کذب می‌باشد. ضمن آنکه تاریخ تولید نفت در ایران قدمتی 104 ساله دارد و عنوان حفر اولین چاه نفت ایران در 50 سال پیش در آغاجاری در تناقض با علم تاریخ و مستندات علمی و تاریخی می‌باشد.

رئیس روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان در پایان این نامه آورده است: «از آنجایی که خبرگزاری مهر همواره نسبت به این صنعت و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان بذل توجه بسیار داشته و اخبار این شرکت را به بهترین شکل منعکس نموده انتشار این گزارش که متأسفانه بدون مطالعه و تحقیق نویسنده صورت پذیرفته موجب خدشه‌دار شدن چهره منور و شفاف و به زیر سئوال بردن صداقت آن خبرگزاری وزین و بهره‌برداری مغرضان از این اشتباه سهوی یا عمدی می‌گردد.

کد مطلب 2007330

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