به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که به امضای «شمس جواب‌ور» رئیس روابط عمومی این شرکت رسیده، آمده است: «عطف به گزارش خبری با عنوان «چراغ 80 ساله و محافظت از نخستین چاه نفت ایران با تبر» تاریخ 28 بهمن 91 احتراماً به استحضار می‌رساند اولین چاه نفت خاورمیانه و ایران مطابق مستندات تاریخی غیرقابل انکار در تاریخ 5 خرداد 1287 خورشیدی مطابق با 26 می 1908 میلادی در عمق 360 متری در مسجد سلیمان به نفت رسید و دکل آن هم‌اکنون به صورت نمادین در همان محل پابرجا باقی مانده و هرساله هزاران نفر از دانشجویان و اساتید رشته‌های نفت، تاریخ و علاقه‌مندان به پیشینیه این صنعت پرافتخار از آن بازدید می‌نمایند.

با این توضیح، ادعای وجود نخستین چاه نفت خاورمیانه و ایران و به ثمر رسیدن آن در ابتدا در آغاجاری و سپس در مسجدسلیمان از پایه بی‌اساس و کذب می‌باشد. ضمن آنکه تاریخ تولید نفت در ایران قدمتی 104 ساله دارد و عنوان حفر اولین چاه نفت ایران در 50 سال پیش در آغاجاری در تناقض با علم تاریخ و مستندات علمی و تاریخی می‌باشد.

رئیس روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان در پایان این نامه آورده است: «از آنجایی که خبرگزاری مهر همواره نسبت به این صنعت و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان بذل توجه بسیار داشته و اخبار این شرکت را به بهترین شکل منعکس نموده انتشار این گزارش که متأسفانه بدون مطالعه و تحقیق نویسنده صورت پذیرفته موجب خدشه‌دار شدن چهره منور و شفاف و به زیر سئوال بردن صداقت آن خبرگزاری وزین و بهره‌برداری مغرضان از این اشتباه سهوی یا عمدی می‌گردد.