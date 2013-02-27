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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۲۱

عبدالواحد گلوانی:

موفقیت‌های اقلیم کردستان عراق مرهون حمایت‌های ایران/بازارچه‌های تمرچین و حاج عمران شبانه‌روزی می‌شوند

موفقیت‌های اقلیم کردستان عراق مرهون حمایت‌های ایران/بازارچه‌های تمرچین و حاج عمران شبانه‌روزی می‌شوند

ارومیه – خبرگزاری مهر: فرماندار شهر چومان عراق گفت: بخش عمده‌ای از موفقیت های اقلیم كردستان عراق ناشی از حمایت هایی است كه نظام جمهوری اسلامی ایران در همه ابعاد از آنان كرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالواحد گلوانی سه شنبه شب در جریان دیدار با فرماندار پیرانشهر بر آمادگی اقلیم كردستان برای گسترش روابط تجاری و دوستانه با كشور ایران تاكید كرد و اظهار داشت: امیدواریم این دوستی و حمایت ها همچنان ادامه یابد تا كاستی های دوران گذشته برطرف شود.

فرماندار چومان اضافه كرد: برای تسهیل در امر تردد مسافر و حمل و نقل كالا و صادرات و واردات و همچنین شبانه روزی كردن بازارچه های تمرچین و حاج عمران، زیرساخت ها در طرف عراق نیز آماده شده و در صورت كمبود، نسبت به رفع مشكلات آن در اسرع وقت اقدام می شود.

فرماندار پیرانشهر در این نشست گفت: این جلسات با هدف ایجاد ارتباط و تحكیم روابط دوستانه و همچنین بررسی و حل مشكلات ترانزیتی از مرز تمرچین ایران و حاج عمران عراق برگزار می شود و نقش مهمی در تسهیل مبادلات مرزی از طریق این شهرستان دارد.

اروج مجاهدی در ادامه با تاکید بر توسعه روابط خواستار آسان سازی تردد كالا و مسافر و اندیشیدن راه هایی برای انجام سریع تشریفات گمركی در امر صادرات و واردات میان دور طرف شد.

وی بابیان اینکه در راستای توسعه فعالیت های اقتصادی بازارچه تمرچین باید شبانه روزی شود افزود: برای گسترش روابط تجاری و همچنین تسهیل در امر تجارت، لازم است كه تمامی زیرساخت ها مورد نیاز در هر دو طرف آماده شده و انجام كارهای گمركی در طرف عراق نیز سرعت بیشتری به خود بگیرد.

مجاهدی افزود: میزان تردد مسافران و ترانزیت كالا در سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در مرز تمرچین 50 درصد افزایش یافته است كه حل مشكلات موجود در دو طرف مرزهای تمرچین و حاج عمران می تواند میزان مبادلات بین طرفیت را بیش از این افزایش دهد .

نشست مشترك فرمانداران شهرهای مرزی پیرانشهر وچومان عراق با هدف توسعه تعاملات مرزی ایران و اقلیم كردستان عراق برگزار شد، راههای توسعه مبادلات تجاری و بازرگانی به ویژه، گسترش مبادلات مرزی بین مرزنشینان دو طرف مورد تاكید قرار گرفت.

بازارچه مرزی و گمرك رسمی تمرچین در 15 كیلومتری غرب شهرستان پیرانشهر و نقطه مقابل حاج عمران عراق قرار دارد و یكی از نزدیك ترین مسیر های زمینی جمهوری اسلامی به كشورهای حوزه خلیج فارس و دریای مدیترانه شرقی است.

کد مطلب 2007342

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