به گزارش خبرنگار مهر، عبدالواحد گلوانی سه شنبه شب در جریان دیدار با فرماندار پیرانشهر بر آمادگی اقلیم كردستان برای گسترش روابط تجاری و دوستانه با كشور ایران تاكید كرد و اظهار داشت: امیدواریم این دوستی و حمایت ها همچنان ادامه یابد تا كاستی های دوران گذشته برطرف شود.

فرماندار چومان اضافه كرد: برای تسهیل در امر تردد مسافر و حمل و نقل كالا و صادرات و واردات و همچنین شبانه روزی كردن بازارچه های تمرچین و حاج عمران، زیرساخت ها در طرف عراق نیز آماده شده و در صورت كمبود، نسبت به رفع مشكلات آن در اسرع وقت اقدام می شود.

فرماندار پیرانشهر در این نشست گفت: این جلسات با هدف ایجاد ارتباط و تحكیم روابط دوستانه و همچنین بررسی و حل مشكلات ترانزیتی از مرز تمرچین ایران و حاج عمران عراق برگزار می شود و نقش مهمی در تسهیل مبادلات مرزی از طریق این شهرستان دارد.

اروج مجاهدی در ادامه با تاکید بر توسعه روابط خواستار آسان سازی تردد كالا و مسافر و اندیشیدن راه هایی برای انجام سریع تشریفات گمركی در امر صادرات و واردات میان دور طرف شد.

وی بابیان اینکه در راستای توسعه فعالیت های اقتصادی بازارچه تمرچین باید شبانه روزی شود افزود: برای گسترش روابط تجاری و همچنین تسهیل در امر تجارت، لازم است كه تمامی زیرساخت ها مورد نیاز در هر دو طرف آماده شده و انجام كارهای گمركی در طرف عراق نیز سرعت بیشتری به خود بگیرد.

مجاهدی افزود: میزان تردد مسافران و ترانزیت كالا در سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در مرز تمرچین 50 درصد افزایش یافته است كه حل مشكلات موجود در دو طرف مرزهای تمرچین و حاج عمران می تواند میزان مبادلات بین طرفیت را بیش از این افزایش دهد .

نشست مشترك فرمانداران شهرهای مرزی پیرانشهر وچومان عراق با هدف توسعه تعاملات مرزی ایران و اقلیم كردستان عراق برگزار شد، راههای توسعه مبادلات تجاری و بازرگانی به ویژه، گسترش مبادلات مرزی بین مرزنشینان دو طرف مورد تاكید قرار گرفت.

بازارچه مرزی و گمرك رسمی تمرچین در 15 كیلومتری غرب شهرستان پیرانشهر و نقطه مقابل حاج عمران عراق قرار دارد و یكی از نزدیك ترین مسیر های زمینی جمهوری اسلامی به كشورهای حوزه خلیج فارس و دریای مدیترانه شرقی است.