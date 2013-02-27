به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه "کلفت‌ها" اثر ژان ژنه از جمله آثار مطرح نمایشی جهان است که در تئاتر حرفه‌ای ایران نیز اجراهایی از این اثر نمایشی با کارگردانی هنرمندانی چون علی رفیعی و محمد عاقبتی روی صحنه‌های تئاتر رفته است. قرارست جدیدترین اجرای نمایشنامه "کلفت‌ها" با کارگردانی همایون غنی‌زاده سرپرست گروه تئاتر "مونگو" اردیبهشت‌ماه سال آینده در سالن تئاتر مؤسسه فرهنگی بین‌المللی "اکو" به صحنه برود.



قرار است در این اثر نمایشی ویشکا آسایش، پانته‌آ بهرام و باران کوثری به ایفای نقش بپردازند. پویا منشی‌زاده نیز در مقام دستیار کارگردان در نمایش "کلفت‌ها" حضور دارد. طراحی صحنه و لباس این نمایش نیز بر عهده غنی‌زاده است. این کارگردان جوان تئاتر پیش از این نمایش‌هایی نظیر "در انتظار گودو"، "ددالوس و ایکاروس"، "آگاممنون" و "کالیگولا" را به صحنه برده که با استقبال مخاطبان و منتقدان تئاتر مواجه شده بودند.



وی تابستان سال جاری نمایش "آنتیگونه" را که با حضور بازیگران حرفه‌ای تئاتر کشور استونی در این کشور تولید شده بود را در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد که با استقبال مخاطبان همراه بود. نمایش "ددالوس و ایکاروس" نیز که پیش از این یکی از آثار موفق گروه تئاتر "مونگو" و همچنین از آثار برگزیده جشنواره تئاتر فجر بود نیز در سالجاری در تالار حافظ بنیاد فرهنگی هنری رودکی اجرا شد.



مؤسسه بین‌المللی "اکو" طی یک سال اخیر فعالیت‌های مستمری در عرصه تئاتر داشته و برگزاری جلسات نمایشنامه‌خوانی توسط نمایشنامه‌نویسان مطرح تئاتر ایران و کشورهای عضو اکو و همچنین اجرای نمایش "دیوار چهارم" به کارگردانی امیررضا کوهستانی و بازی رامبد جوان و نگار جواهریان از جمله این فعالیت‌ها هستند.



قرار است در سال آینده نمایش‌های "کلفت‌ها" به کارگردانی همایون غنی‌زاده، "تیکی تاکای 2" به کارگردانی آتیلا پسیانی و "سه خواهر" به کارگردانی رضا گوران در مؤسسه بین‌المللی اکو اجرا شوند.