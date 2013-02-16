محمد حیدری درباره برنامه فعالیت‌های تئاتری مؤسسه فرهنگی بین‌المللی اکو در سال 92 و در سالن تئاتر تازه تأسیس این مؤسسه به خبرنگار مهر گفت: برای سال آینده هنرمندانی چون آتیلا پسیانی، رضا گوران با نمایش "سه خواهر" اثر چخوف و همایون غنی‌زاده با نمایش "کلفت‌ها" اثر ژان ژنه متقاضی حضور و اجرا در مؤسسه بین‌المللی اکو هستند. البته گفتگوها در حال انجام است و هنوز به صورت قطعی وضعیت و زمان اجرای آثار مشخص نیست.



وی درباره جدول برنامه‌های تئاتری مؤسسه فرهنگی بین‌المللی اکو در سال آینده یادآور شد: چون تعداد اجراها در مؤسسه اکو با سالن‌های تئاتری متفاوت است و نمایش‌ها در صورت استقبال تا 60 اجرا یا بیشتر روی صحنه خواهند بود، تعداد گروه‌هایی که در نظر گرفته می‌شوند زیاد نیست. ضمن اینکه در این مؤسسه آثاری اجرا می‌شوند که با توجه به سالن و فضای موجود طراحی و تولید شده باشند.



دبیر بخش تئاتر مؤسسه اکو درباره نحوه حمایت از گروه‌های نمایشی متقاضی اجرا در سالن تئاتر این مؤسسه گفت: ما هیچگونه حمایت مالی از گروه‌های نمایشی نمی‌کنیم و گروه‌ها از طریق فروش گیشه هزینه‌های خود را تأمین می‌کنند.



حیدری با اشاره به تجهیز سالن تئاتر مؤسسه بین‌المللی اکو افزود: در حال حاضر تجهیز نور سالن در دست انجام است.



نمایش "دیوار چهارم" به کارگردانی امیررضا کوهستانی و با حضور رامبد جوان و نگار جواهریان اثری است که در حال حاضر در مؤسسه فرهنگی بین‌المللی اکو اجرا می‌شود. اجرای این نمایش به دلیل استقبال مخاطبان چندین‌بار تمدید شد.